Крупный грузовой перевозчик стал жертвой вымогательского ПО

Вымогательское ПО «заморозило» компьютерную сеть американского представительства одной из крупнейших в мире компаний по перевозке грузов COSCO (China Ocean Shipping Company).

«В связи с выходом из строя локальной сети в американском регионе локальная электронная почта и телефон в настоящее время не работают должным образом. В целях предосторожности мы отключили связь с другими регионами для проведения дальнейшего расследования», — сообщается в пресс-релизе COSCO.

Как сказано в пресс-релизе, сеть «вышла из строя», однако, судя по внутренним рассылкам компании, речь идет о заражении вымогательским ПО. Согласно сообщениям на нескольких специализированных новостных сайтах, COSCO попросила своих сотрудников не открывать подозрительные электронные письма и поручила IT-отделу очистить внутренние сети от вредоноса с помощью антивирусных продуктов.

Инцидент имел место во вторник, 24 июля, однако IT-инфраструктура компании в американском регионе (включая почтовые серверы и телефонную сеть) до сих пор не восстановлена. На момент написания новости американский сайт COSCO оставался недоступным. Для связи с клиентами сотрудники компании используют общественный почтовый сервис и соцсети. Какой именно вымогатель атаковал компанию, не уточняется.