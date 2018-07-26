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Крупный грузовой перевозчик стал жертвой вымогательского ПО
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Крупный грузовой перевозчик стал жертвой вымогательского ПО 

SecurityLab.ru 1 час назад
Вымогательское ПО «заморозило» компьютерную сеть американского представительства одной из крупнейших в мире компаний по перевозке грузов COSCO (China Ocean Shipping Company).
«В связи с выходом из строя локальной сети в американском регионе локальная электронная почта и телефон в настоящее время не работают должным образом. В целях предосторожности мы отключили связь с другими регионами для проведения дальнейшего расследования», — сообщается в пресс-релизе COSCO.
Как сказано в пресс-релизе, сеть «вышла из строя», однако, судя по внутренним рассылкам компании, речь идет о заражении вымогательским ПО. Согласно сообщениям на нескольких специализированных новостных сайтах, COSCO попросила своих сотрудников не открывать подозрительные электронные письма и поручила IT-отделу очистить внутренние сети от вредоноса с помощью антивирусных продуктов.
Инцидент имел место во вторник, 24 июля, однако IT-инфраструктура компании в американском регионе (включая почтовые серверы и телефонную сеть) до сих пор не восстановлена. На момент написания новости американский сайт COSCO оставался недоступным. Для связи с клиентами сотрудники компании используют общественный почтовый сервис и соцсети. Какой именно вымогатель атаковал компанию, не уточняется.
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