Вымогатель атаковал мирового лидера в секторе навалочных грузов COSCO

Атака вымогателя нарушила работу американского сегмента сети мирового лидера в секторе навалочных грузов — China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO). Об этом сообщили официальные представители компании.

Пресс-служба COSCO опубликовала сообщение, в котором говорится следующее:

«В связи с перебоями в работе нашей сети в Америке электронная почта и телефонная сеть могут не работать. Следуя мерам предосторожности, мы прекратили связь проблемного сектора с другими регионами. COSCO проведет дополнительные исследования».

Помимо этого, COSCO предупредила сотрудников из других регионов, чтобы они не открывали подозрительные электронные письма, а ИТ-специалисты получили указания провести проверку сети антивирусными решениями.

На данный момент неизвестно, какой именно вид программы-вымогателя проник в сеть компании, известно только, что инцидент произошел во вторник, 24 июля.