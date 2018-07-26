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Вымогатель атаковал мирового лидера в секторе навалочных грузов COSCO
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Вымогатель атаковал мирового лидера в секторе навалочных грузов COSCO 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Атака вымогателя нарушила работу американского сегмента сети мирового лидера в секторе навалочных грузов — China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO). Об этом сообщили официальные представители компании.
Пресс-служба COSCO опубликовала сообщение, в котором говорится следующее:
«В связи с перебоями в работе нашей сети в Америке электронная почта и телефонная сеть могут не работать. Следуя мерам предосторожности, мы прекратили связь проблемного сектора с другими регионами. COSCO проведет дополнительные исследования».
Помимо этого, COSCO предупредила сотрудников из других регионов, чтобы они не открывали подозрительные электронные письма, а ИТ-специалисты получили указания провести проверку сети антивирусными решениями.
На данный момент неизвестно, какой именно вид программы-вымогателя проник в сеть компании, известно только, что инцидент произошел во вторник, 24 июля.
Для связи с клиентами сотрудники американского отделения используют сервис электронной почты от Yahoo.
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