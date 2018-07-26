Ещё
Осенью в столице начнёт работать первая лаборатория виртуальной реальности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осенью в столице начнёт работать первая лаборатория виртуальной реальности 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, первая городская VR-лаборатория откроется в столице осенью на базе АО «Электронная Москва».
Виртуальное путешествие во времени смогут в будущем совершать учащиеся школ на уроках истории. Созданием специальных обучающих видеопрограмм займется городская VR-лаборатория, которая откроется в столице осенью этого года на базе АО «Электронная Москва».
Одним из первых проектов лаборатории станет виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта для учащихся пятых классов. Его планируется разработать до конца 2018 г.
Для того, чтобы переместиться на несколько веков назад, ребятам достаточно будет надеть очки виртуальной реальности. Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды. В путешествии школьников будет сопровождать виртуальный гид-учитель. В процессе урока он проверит их знания: задаст контрольные вопросы и предложит выполнить практические задания. Технологии дополненной реальности помогут детям лучше усваивать учебную программу.
Фото взято: http://volfoni.com/wp-content/uploads/2016/05/2-1.jpg
Управа района Южное Бутово: последние новости
В «Сокольниках» в рамках программы «Московское долголетие» пройдёт танцевальный марафон В Московском метро с 29 июля появятся в продаже карты «Тройка» с изображением амурского тигра В Южном Бутове проходит акция по оказанию кардиологической помощи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение