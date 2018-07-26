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Плюс 18 миллионов
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Плюс 18 миллионов 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— По результатам проведения электронных аукционов в рамках приоритетного проекта образовалось 18,2 миллиона рублей экономии. В качестве меры поощрения правительство региона предлагает распределить их между муниципальными образованиями, которые показали хорошую динамику в реализации проекта, — сообщил врио заместителя председателя правительства области Сергей Семка.
И. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов обратил внимание, что муниципальные образования получат средства как за счет экономии, образовавшейся непосредственно в данных территориях, так и с учетом общего объема сэкономленных средств в целом по региону. В частности, облправительством предложено направить дополнительное финансирование на работы по обустройству ливневой канализации на Михайловской набережной в Новосибирске, а также на благо­устройство в городах Куйбышеве, Карасуке, в рабочем поселке Купино.
В ходе заседания члены межведомственной комиссии обменялись мнениями о ходе реализации приоритетного проекта. В настоящее время благо­устраиваются 103 объекта, на некоторых из них работы уже завершены, темпы будут увеличиваться.
На 2018 год на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано около 643 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года
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