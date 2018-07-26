Как найти 1 000 сотрудников поколения digital natives через соцсеть

Анастасия Чернякова, менеджер по подбору персонала проекта «Совесть», рассказывает о результатах экспериментальной кампании по поиску сотрудников в стартап через социальную сеть «ВКонтакте».

Кадр из видеоролика «Совести»

Проекту «Совесть» осенью исполнится два года, но развиваемся мы стремительно. Это требует от всей команды быстрых, недорогих и творческих решений. В ноябре 2016 мы в тестовом режиме выдавали карты только в Москве Московской области , в апреле вышли в Татарстан , в мае — ещё в три города-миллионника, а 20 июня «проснулись» федеральным проектом с охватом в 950 населенных пунктов России . Мы выдаём карты через онлайн-канал и колл-центр, используя курьерскую доставку.

Но самым интересным с точки зрения конверсии в покупки стала выдача в партнёрских сетях, где наши продавцы общаются с клиентом, уже нацелившимся на конкретный товар. Естественно, такое расширение географии потребовало более чем стремительного набора агентов продаж (DSA — directsalesagent). Мы называем их «джедаями прямых продаж», потому что в основном это молодые люди в возрасте 20-24 лет. Естественно, им приятнее быть джедаями, чем «агентами» или «продавцами». Практически моментально у нас открылось 500 вакансий на должность «джедая». А через 2 месяца — ещё 500. Быстро закрыть такой объём с помощью рекрутинговых сайтов нереально, использовать агентства — дорого. Поэтому мы начали искать альтернативные инструменты, которые можно было запустить быстро.

Первым делом мы составили портрет наших кандидатов, учитывали не просто социально-демографические признаки, но посмотрели на их интересы.

Портрет джедая:

Мы протестировали контекст, и, честно говоря, результаты не слишком соответствовали нашим ожиданиям. Тогда решили сконцентрироваться на «ВКонтакте» — там «сидит» молодежь, миллионы людей, которые похожи на нашу целевую аудиторию, к тому же там масса разных рекламных форматов. Понятно, что социальные сети как площадка для поиска сотрудников — это не новое откровение. Весь вопрос был в том, как их там искать. Размещение вакансий в городских пабликах или «работных» группах показалось нам слишком традиционными способами, а ТГБ (текстово-графические блоки) не видны на мобайле. Поэтому мы пошли другим путём.

Цель не цель, если она не оцифрована. Свою мы сформулировали так: получить не менее 3000 анкет по цене не более 500 рублей за «голову» (это «порог» окупаемости с учётом конверсии в массовом подборе и с поправкой на стоимость обращений с работных сайтов и специализированных площадок).

Что мы делали?

1. Создали недорогую площадку в духе времени:)

Принтскрин главной страницы лендинга

Мы могли бы вести на сайт «Совести» или на сайт QIWI, но там есть корпоративный стиль, который не позволил бы на 100% быть такими, как нравится молодежи. Поэтому быстро внутренними силами сделали отдельный лендинг. Коллеги по рынку подшучивали, что «Звёздные войны» — это oldschool, но мы протестировали дизайн на наших сотрудниках (тех же DSA), и им понравилось. Да и «Яндекс. Навигатор» наверняка не стал бы разговаривать голосами ДартаВейдера и магистра Йоды, если бы это было не модно.

2. Настроили умный геотаргетинг

Ленинградской области и Начали с географии. Нас в первую очередь интересовал поиск в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге Краснодарском крае . Стандартный таргетинг по месту жительства, которое пользователь указывает в профиле, не стали использовать. Часто указывают «место жительства Санкт-Петербург/ Казань Саратов », но далеко не всегда это является действительностью. Поэтому учитывали геометки — например, для Москвы охватывали всех пользователей, находящихся в радиусе 40 км от Красной площади.

Геленджика, На карте это выглядело примерно так Так мы расширили подходящую аудиторию «понаехавшими» в столицу, но оставляющими в профиле родной город. Кроме того, охватили тех, кто проживает в пригородах, даже в деревнях и станицах с населением в несколько десятков человек. Перечислять в настройках объявления все населённые пункты не получится, а давать рекламу на всю Ленинградскую область или Краснодарский край — значит напрасно показывать наши объявления жителям Пикалёва, Тихвина Новороссийска , которые вряд ли готовы переезжать.

3. Целились в подписчиков групп, где тусуется молодежь, но с акцентом на интерес к работе

Мы использовали аудитории таких групп, как «Типичный Связной», «Подслушано Сбербанк» и прочие. Например, когда появилась новость о массовом бегстве сотрудников из МТС , мы сделали отдельные объявления для подписчиков паблика «Подслушано МТС». Пусть простят нас коллеги из МТС, но мы уверены, что мы «забрали» только нелояльных. Также особенно внимательно отнеслись к выпускникам 2017 года и студентам последних курсов, потому что готовы брать на работу людей без опыта (у нас свой учебный центр, всему обучим), а также «приметили» пользователей, которые по анализу поведения были заинтересованы в поиске работы (категория интересов «Работа»). И конечно же, использовали Look-a-like по посетителям, перешедшим на сайт и заполнившим заявку.

4. Запустили 44 объявления, выбрали 8 лучших

Всего мы разработали более 40 комбинаций связок креатива и аудиторий, что позволило определить наиболее эффективные варианты.

Спойлер: это самый успешный креатив, слева — вид в ленте, справа — полный текст поста

Удивительно, но факт: выяснилось, что пользователи активнее реагируют на длинный пост (примерно 1400 знаков), в котором были детально расписаны все преимущества работы в «Совести», с ссылкой не в начало лендинга, а сразу в блок с формой заявки. Стоимость заявки, полученной по короткому объявлению (оно ниже), составила 431 рубль, по длинному — в восемь раз ниже! Да еще и конверсия на лендинге от пришедших из длинного поста оказалась в 10-15 раз выше.

Слева — короткий пост, справа — длинный

Почему сработал длинный пост? Наша гипотеза: короткий пост слишком рекламный, он вообще больше похож на контекст. К тому же в мобайле, где и сидит вся молодёжь, такие посты пролистываются на автомате. В социальных сетях любят истории — длинный пост как раз такой.

С визуальной точки зрения чемпионом стал пост с селфи реального продавца. Хуже всего — пост с фрагментом лендинга (может, «Звездные войны» и правда уже не на пике?). Тут одна заполненная заявка на вакансию обошлась нам в 7,5 раз дороже.

Примеры визуализации рекламных постов

Итак, результаты:

★ 5317 заполненных заявок мы получили за три месяца кампании

★ 60 рублей стоила одна заполненной заявка

★ 41 джедай работает на «Совесть» уже более двух месяцев

★ Внимание! Бонус: 1593 человека подписались на группу «Совести», увидев пост

Выводы:

➔ Во «ВКонтакте» есть не только покупатели, но и соискатели. И они не заканчиваются!

➔ Лонгрид в соцсетях работает

➔ Реклама в соцсетях может быть и без сайта

➔ «ВКонтакте» для поиска продавцов намного эффективнее специализированных площадок. При условии, что с целевой аудиторией вы разговариваете на одном языке

Фото проект «Совесть»