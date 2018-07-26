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«Луч» не смог заявить корейских игроков из-за проблем с армией
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«Луч» не смог заявить корейских игроков из-за проблем с армией 

BFM.RU 1 час назад
Футбольный клуб «Луч» из Владивостока не смог внести в заявку троих легионеров из Южной Кореи из-за того, что на родине они не отслужили в армии. Об этом сообщает «Лайф», ссылаясь на сообщение пресс-службы «Луча».
Отмечается, что потенциальные новички находились в дальневосточной команде на просмотре. Во время него они смогли убедить тренерский штаб «Луча» в своей состоятельности. Однако, когда дело коснулось подписания контракта, возникли «бюрократические проволочки».
Оказалось, что в Южной Корее люди призывного возраста, которые не служили в армии, не могут получить гражданский паспорт на большой срок. Это обстоятельство и помешало тройке корейских игроков получить рабочую визу в России, чтобы пополнить состав команды из Владивостока.
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