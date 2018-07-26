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На стройке в Рязани обнаружили учебную противотанковую мину
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На стройке в Рязани обнаружили учебную противотанковую мину 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязани на одной из строительных площадок во время земляных работ рабочие обнаружили предмет, похожий на противотанковую мину, сообщает пресс-служба Отдела Росгвардии по Рязанской области.
На место обнаружения находки прибыли взрывотехники ОМОНа, которые обследовали подозрительный предмет и установили, что это учебная мина УТМ-62. Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для окружающих. Взрывотехники изъяли учебную мину и передали ее полиции для установления происхождения учебного снаряда.
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