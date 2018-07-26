На стройке в Рязани обнаружили учебную противотанковую мину

Рязани на одной из строительных площадок во время земляных работ рабочие обнаружили предмет, похожий на противотанковую мину, сообщает пресс-служба Отдела Росгвардии по Рязанской области

На место обнаружения находки прибыли взрывотехники ОМОНа, которые обследовали подозрительный предмет и установили, что это учебная мина УТМ-62. Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности для окружающих. Взрывотехники изъяли учебную мину и передали ее полиции для установления происхождения учебного снаряда.