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На стройке в Рязани нашли выстрел от гранатомета РПГ-2
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На стройке в Рязани нашли выстрел от гранатомета РПГ-2 

АиФ Рязань 44 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
27 июля на одной из строительных площадок Рязани рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на выстрел от ручного противотанкового гранатомета РПГ-2, сообщает пресс-служба Росгвардии.
К месту обнаружения опасной находки прибыли взрывотехники ОМОН Отдела Росгвардии по Рязанской области, которые установили, что перед ними выстрел от РПГ-2 с сильными следами коррозии и механическими повреждениями на корпусе. Находка не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности для окружающих. Взрывотехники ОМОН изъяли выстрел и передали его полиции для выяснения происхождения найденного снаряда.
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