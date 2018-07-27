На стройке в Рязани нашли выстрел от гранатомета РПГ-2 

27 июля на одной из строительных площадок Рязани рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на выстрел от ручного противотанкового гранатомета РПГ-2, сообщает пресс-служба Росгвардии.
К месту обнаружения опасной находки прибыли взрывотехники ОМОН Отдела Росгвардии по Рязанской области, которые установили, что перед ними выстрел от РПГ-2 с сильными следами коррозии и механическими повреждениями на корпусе. Находка не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности для окружающих. Взрывотехники ОМОН изъяли выстрел и передали его полиции для выяснения происхождения найденного снаряда.