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Управляющего ТРЦ «Арена» оштрафовали за закрытые пути эвакуации
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Управляющего ТРЦ «Арена» оштрафовали за закрытые пути эвакуации 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульская прокуратура снова провела проверку соблюдения правил противопожарной безопасности в ТРЦ «Арена». Посетители торгового центра пожаловались, что в 23:00 часа 4 июля там был закрыт запасной выход из кинотеатра.
Проверка показала, что опасения барнаульцев не беспочвенны. Двери эвакуационного выхода невозможно открыть изнутри, не имея ключа. Было возбуждено административное производство, управляющего ТРЦ оштрафовали на 6 тысяч рублей. После проверки запасные выходы открыли.
Напомним, ТРЦ «Арена» и еще четыре ТЦ Барнауле весной 2018 года закрывали после проверки мест массового пребывания граждан. В зданиях были серьезные нарушения правил противопожарной безопасности.
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