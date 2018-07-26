Управляющего ТРЦ «Арена» оштрафовали за закрытые пути эвакуации

Барнаульская прокуратура снова провела проверку соблюдения правил противопожарной безопасности в ТРЦ «Арена». Посетители торгового центра пожаловались, что в 23:00 часа 4 июля там был закрыт запасной выход из кинотеатра.

Проверка показала, что опасения барнаульцев не беспочвенны. Двери эвакуационного выхода невозможно открыть изнутри, не имея ключа. Было возбуждено административное производство, управляющего ТРЦ оштрафовали на 6 тысяч рублей. После проверки запасные выходы открыли.