Мэрия Новосибирска объединила «Горсвет» и Центр организации дорожного движения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о слиянии двух муниципальных учреждений: МКУ «Горсвет» и МБУ «Городской центр организации дорожного движения». На базе последнего будет сформирована единая структура. Об этом глава города сообщил сегодня на встрече с журналистами.

Мэр отметил, что главной целью слияние является повышение эффективности работы обоих предприятий и исключение дублирующих функций. В настоящее время МБУ возглавляет директор Игорь Зимин.

«Самое главное — я это требую от всех своих структур — чтобы был единый центр управления. Когда у нас два или, не дай бог, больше центров принятия решений, это дезорганизует работу и сказывается отрицательно на качестве работы. Это решение позволит департаменту транспорта сконцентрировать все функции по обеспечению работоспособности дорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности движения в одном центре. А, значит, и повысить эффективность работы», — пояснил Анатолий Локоть.