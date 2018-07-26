В Иркутске проходит семинар-совещание штабных подразделений территориальных органов МВД России

Иркутске начал работу двухдневный совещание-семинар с заместителями начальников, ответственными за деятельность штабных подразделений, начальниками штабов территориальных органов МВД России , расположенных на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Открыл мероприятие первый заместитель начальника Организационно-аналитического департамента МВД России полковник внутренней службы Марат Абдуллин . В своем выступлении он отметил, что принимаемые меры по совершенствованию органов внутренних дел на региональных и районных уровнях повышают эффективность работы во всех подразделениях МВД России, и сделал акцент на достигнутых результатах по увеличению сотрудников, непосредственно работающих над раскрытием преступлений и взаимодействующих с гражданами, за счет перераспределения должностей и рационализации управленческого аппарата, а также на снижение нагрузки в следствие сокращения документооборота. Кроме того, полковник внутренней службы уделил большое внимание обсуждению тематики, связанной с повышением эффективности взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и усовершенствованию административного и уголовного законодательства.

В своем обращении начальник Главного управления МВД России по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук рассказал гостям об особенностях прибайкальского региона, его социальном, экономическом и научном потенциале, поделился опытом работы, отметив важность штабов в функционировании управленческого механизма органов внутренних дел. Руководитель ГУ МВД России по Иркутской области пожелал присутствующим найти новые пути в совершенствовании деятельности ОВД и конструктивно обсудить имеющиеся вопросы.

Выработанные в ходе совещания-семинара предложения будут обобщены и найдут свое применение в практической работе ОВД.