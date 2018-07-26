Власти Городца отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парада

Городецкий районный суд рассматривает дело по административному иску местных жителей. Они просят признать незаконным решение властей об отказе в проведении шествия городецкого гей-парада, который задумывался в поддержку толерантного отношения к секс-меньшинствам, сообщает пресс-служба суда.

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Требования мотивированы тем, что решение главы района нарушает порядок согласования публичных мероприятий, к тому же альтернативного места гражданам предложено не было.

Истцы заявили, что глава района с неприязнью отнесся к цели мероприятия и приравняли его отказ к дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Напомним, что пока городецкие гомосексуалисты добиваются парада, по всей области продолжаются митинги против принятия пенсионной реформы.

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