Ещё
Власти Городца отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Городца отказали ЛГБТ-активистам в проведении гей-парада 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Городецкий районный суд рассматривает дело по административному иску местных жителей. Они просят признать незаконным решение властей об отказе в проведении шествия городецкого гей-парада, который задумывался в поддержку толерантного отношения к секс-меньшинствам, сообщает пресс-служба суда.
Читайте также
Двум геям поставили брачную печать в российских паспортах
Требования мотивированы тем, что решение главы района нарушает порядок согласования публичных мероприятий, к тому же альтернативного места гражданам предложено не было.
Истцы заявили, что глава района с неприязнью отнесся к цели мероприятия и приравняли его отказ к дискриминации по признаку сексуальной ориентации.
Напомним, что пока городецкие гомосексуалисты добиваются парада, по всей области продолжаются митинги против принятия пенсионной реформы.
Фото: pixabay.com
Vgoroden.ru: последние новости
Следствие настаивает на продлении срока ареста Олега Сорокина Александр Курдюмов первым из всех кандидатов на пост губернатора Нижегородской области подал документы в избирком Воскресенские подростки напомнили водителям о правилах дорожного движения (ФОТО)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз126
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями14
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение