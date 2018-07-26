Известный певец из Бурятии попытался помочь больному раком, но стал жертвой мошенника 

Известного певца из Бурятии Ринчина Дашицыренова, который является участником третьего сезона конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда», обвели вокруг пальца. К молодому человеку обратился неизвестный мужчина, который сообщил что у него рак и нужна срочная операция в Новосибирске.
Певец организовал благотворительный концерт и передал деньги якобы больном, чтобы тот мог поехать на лечение. Однако спустя некоторое время певец встретил больного, который выглядел совершенно здоровым, да еще и с новым телефоном. Возмущенный увиденным певец Ринчин Дашицыренов сообщил о случившемся в соцсетях. К тому же выяснилось, что больной просит деньги у горожан прикрываясь именем певца, сообщает «Байкал-Daily». К тому же мужчина числился в КПРФ и неоднократно брал у депутатов деньги, якобы на дорогостоящие лекарства.
Фото: pixabay.com.