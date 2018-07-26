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Известный певец из Бурятии попытался помочь больному раком, но стал жертвой мошенника
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Известный певец из Бурятии попытался помочь больному раком, но стал жертвой мошенника 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известного певца из Бурятии Ринчина Дашицыренова, который является участником третьего сезона конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда», обвели вокруг пальца. К молодому человеку обратился неизвестный мужчина, который сообщил что у него рак и нужна срочная операция в Новосибирске.
Певец организовал благотворительный концерт и передал деньги якобы больном, чтобы тот мог поехать на лечение. Однако спустя некоторое время певец встретил больного, который выглядел совершенно здоровым, да еще и с новым телефоном. Возмущенный увиденным певец Ринчин Дашицыренов сообщил о случившемся в соцсетях. К тому же выяснилось, что больной просит деньги у горожан прикрываясь именем певца, сообщает «Байкал-Daily». К тому же мужчина числился в КПРФ и неоднократно брал у депутатов деньги, якобы на дорогостоящие лекарства.
Фото: pixabay.com.
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