Россия поможет Киргизии восстановить военную технику 

Российские военные помогут киргизским коллегам восстановить технический парк. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
По ее данным, специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО уже прибыли в Киргизию — военным бортом на авиабазу «Кант» под Бишкеком. Они проведут оценку реального состояния оснащения и техники Вооруженных сил республики. На основании ее результатов российские специалисты окажут помощь в проведении ремонта.
Поддержка киргизским военным оказывается в рамках действующих соглашений между республикой и Россией, а также в связи с растущей угрозой со стороны радикальных группировок, активизировавшихся в Афганистане.
Досье «РГ»
Центральный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил РФ. В зоне ответственности ЦВО — Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа, всего 29 субъектов Федерации. Общая площадь — 7,06 миллиона квадратных километров. К ЦВО также относятся 201-я Гатчинская военная база (Душанбе, Таджикистан), подразделения на территории Казахстана и авиабаза «Кант» в Киргизии. Последняя является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ.