Ещё
Россия поможет Киргизии восстановить военную технику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия поможет Киргизии восстановить военную технику 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские военные помогут киргизским коллегам восстановить технический парк. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
По ее данным, специалисты отдельной бригады материально-технического обеспечения ЦВО уже прибыли в Киргизию — военным бортом на авиабазу «Кант» под Бишкеком. Они проведут оценку реального состояния оснащения и техники Вооруженных сил республики. На основании ее результатов российские специалисты окажут помощь в проведении ремонта.
Поддержка киргизским военным оказывается в рамках действующих соглашений между республикой и Россией, а также в связи с растущей угрозой со стороны радикальных группировок, активизировавшихся в Афганистане.
Досье «РГ»
Центральный военный округ — военно-административная единица Вооруженных сил РФ. В зоне ответственности ЦВО — Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа, всего 29 субъектов Федерации. Общая площадь — 7,06 миллиона квадратных километров. К ЦВО также относятся 201-я Гатчинская военная база (Душанбе, Таджикистан), подразделения на территории Казахстана и авиабаза «Кант» в Киргизии. Последняя является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ.
Российская Газета: последние новости
МЭР: Большую часть перехода с материка на Сахалин оплатит "РЖД" Новосибирская область получит более полумиллиарда рублей федеральных средств В Екатеринбурге попытаются убрать с улиц стихийные киоски
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип387
Российских дачников ждет неприятный сюрприз107
Оружию «Судного дня» нашли ответ139
Москва ответила США на крымскую провокацию490
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями5
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение