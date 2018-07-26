С 1 августа Восточный производственный участок «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будет работать по новому адресу 

26 июля 2018 года, г. Ростов-на-Дону. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует своих клиентов, что с 1 августа 2018 г. изменится местоположение Центра обслуживания клиентов Восточного производственного участка, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 136 Вместо одного ЦОКа теперь будут два помещения, разделенные по типу работы с обращениями. Таким образом физические лица смогут получить консультации по адресу: ул.12-я линия, 4 Прием юридических лиц будет осуществляться на ул. Металлургическая 102/2, офис 208 Данное нововведение должно ускорить работу самих отделений, а также увеличить скорость ответов на запросы граждан. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание своих клиентов, что вопросы, связанные с переоформлением и закрытием лицевого счета, внесением изменений в лицевой счет о количестве зарегистрированных лиц, вопросы по начислениям за поставленную электроэнергию и другие возникающие вопросы можно решить дистанционно через сайт компании без посещения центра обслуживания клиентов.