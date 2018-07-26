В Екатеринбурге суд вынес смертный приговор партии контрафактных Барби

Екатеринбурге суд распорядился уничтожить 640 контрафактных кукол Барби. Партия кукол была задержана на таможне еще зимой.

«В феврале этого года в таможню в Екатеринбурге была подана декларация на различные товары, в том числе на детскую игрушку — куклу в комплекте с тематическими принадлежностями, маркированную «Новинка модная», — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — Декларантом товара являлось ООО «Лиза». Каждая кукла находилась в упаковке с цветной этикеткой, на которой были изображены куклы компании «Маттел, Инк» из серии «Невероятная жизнь Барби. Руководство по стилю 2011»».

Товар отдали на экспертизу. Специалисты внимательно осмотрели упаковку и кукол и обнаружили, что они отличаются от оригинальной фирменной продукции. А у предпринимателей не оказалось документов, разрешающих торговлю игрушками этого бренда.

В итоге уральскую фирму обвинили в нарушении авторских прав. Предприниматели пытались обжаловать это в апелляционной инстанции, но суд счел выводы экспертов правильными и распорядился уничтожить все куклы.

Поддельный товар не всегда подлежит ликвидации. Например, в прошлом году екатеринбургские таможенники подарили контрафактные машинки детям, оставшимся без родителей.