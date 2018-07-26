Уральских малышей оставят без кукол Барби из-за нарушения авторских прав

Уральские малыши останутся без кукол Барби из-за нарушения авторских прав. На полки магазинов чуть не попала контрафактная продукция, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в феврале этого года компания «Лиза» пыталась задекларировать кукол, которые шли в комплекте с тематическими принадлежностями, имели маркировку «Новинка модная» и этикетку с изображением кукол Барби компании «Mattel Inc». Всего таких игрушек было 640 штук. Однако эксперты засомневались и отправили товар на экспертизу.

По результатам исследования специалисты выявили ряд несовпадений с оригиналом. Так, на упаковке товара не было обозначения «Mattel», юридической информации о правах интеллектуальной собственности и информации для потребителя. Кроме того, компания «Лиза» не имела документов, которые бы подтверждали право использовать объекты авторского права, принадлежащие «Mattel Inc».

Эксперты учли деятельность, которой занимается «Лиза», суть контракта и количество кукол, поданных на декларацию, и пришли к выводу, что игрушки с нарушенными авторскими правами предназначались для реализации и получения прибыли. Все это стало причиной возбуждения административного дела.

Суд признал «Лизу» виновной по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Однако в компании с таким решением не согласились, посчитав, что правонарушение не доказано и для доказательства не нужно проводить экспертизу, и подали апелляцию. Однако в Свердловском областном суде заключение эксперта посчитали обоснованным и не вызывающим сомнений. Поэтому компании «Лиза» вынесли предупреждение, а изъятый товар постановили уничтожить. Таким образом, 640 контрафактных кукол не попадут на полки уральских магазинов.

Отметим, компания «Мattel Inc» — крупнейшая американская корпорация, которая специализируется на производстве игрушек, детских книг и компьютерных игр. Фирма была основана в 1945 году, а в 1958 году запатентовала куклу Барби. Первые комплекты нарядов для игрушечной красотки были созданы модными домами «Christian Dior» и Givenchy».