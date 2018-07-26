«Работа пойдет быстрей». Специалисты «Самотлорнефтегаза» получили новую спецтехнику

Общая проблема для западносибирских нефтяников заключается в том, что недропользователи прошлого оставили после себя загрязненные территории. В настоящее время в работе у «Самотлорнефтегаза» находится 417 участков общей площадью 178,6 га. 180 участков общей площадью 52 га уже подготовлены к последующей сдаче государственной комиссии, рассказал начальник производственно-технологической службы цеха восстановления экологии предприятия Денис Юманов.

«В «Самотлорнефтегазе» рекультивация — процесс круглогодичный. Например, этой зимой здесь срезали и вывезли поврежденный грунт. Суммарно за зиму к нынешнему сезону экологи подготовили порядка 100 гектаров. Сейчас наступил так называемый биологический этап — подготовка почвы к засеву травы», — добавил Денис Юманов.

Дело в том, что недостаточно просто убрать загрязнение, появившееся здесь в период активного освоения Самотлора. Задача экологов — сделать так, чтобы вся территория уже через несколько лет выглядела как обычная зеленая лужайка. Для этого сначала специалисты срезают слой почвы. Затем на участок завозится новый грунт и сеются многолетние травы. По словам Дениса Юманова, у экологов уже наработан достаточный опыт в вопросе выбора зеленых насаждений. Обычно территория засевается пятью-шестью видами трав. Но процесс это небыстрый и трудоемкий. Используется много ручного труда.

«В текущей рекультивационной кампании у нас задействованы 330 человек», — рассказал Денис Юманов, добавив, что ежегодно АО «Самотлорнефтегаз» увеличивает темпы работы, сдавая государственной комиссии все больше уже приведенных в порядок земель. Помогает в этом спецтехника, которую нефтяники закупают каждый год.

В этом году для цеха восстановления экологии закупили 6 снегоходов «Варяг», 3 многофункциональные самоходные машины Marsh Track и 2 прицепа, с помощью которых можно перевозить лодки, катера и другую технику.

«Вся техника универсальна. Например, на самоходную машину Marsh Track может закрепляться дополнительное навесное оборудование. В частности, на машину устанавливается фреза, которая позволяет срезать грунт. Камышекосилка, задача которой ясна из названия, ковш, ледорез или донный насос для откачивания отложений. А с учетом, что это вездеход, работать техника может в самых труднодоступных местах и круглый год», — рассказал Александр Курышев , ведущий инженер-механик цеха восстановления экологии АО «Самотлорнефтегаз».

Кроме того, в цехе восстановления экологии есть еще 4 самоходные машины, 24 снегохода, 13 снегоболотоходов «Арго», 33 прицепа вроде тех же, которые закупили в этом году, и 8 маломерных судов. Все это позволяет экологам с каждым годом наращивать темпы.

В планах нефтяного предприятия — в 2020 году ликвидировать все историческое наследие.

Фото: АО «Самотлорнефтегаз»