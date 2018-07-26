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Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети
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Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Состояние 64-летнего певца Бориса Моисеева продолжает беспокоить поклонников. На очередном снимке в инстаграме артиста ведет под руку по побережью Рижского залива его арт-директор Сергей Горох. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается с трудом. Даже улыбку еле выдавливает.
Арт-директор Сергей Горох и Борис Моисеев на прогулке по побережью Рижского залива. // 25.07.2018; Юрмала. #борисмоисеев #моисеев #юрмала #отдых #лето2018 #borismoiseev Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 25 Июл 2018 в 10:01 PDT  Фанатам ничего не оставалось, как пожелать певцу, перенесшему в 2017 году инсульт, здоровья и долгих лет. Источник
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