Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети 

Состояние 64-летнего певца Бориса Моисеева продолжает беспокоить поклонников. На очередном снимке в инстаграме артиста ведет под руку по побережью Рижского залива его арт-директор Сергей Горох. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается с трудом. Даже улыбку еле выдавливает.
Арт-директор Сергей Горох и Борис Моисеев на прогулке по побережью Рижского залива. // 25.07.2018; Юрмала. #борисмоисеев #моисеев #юрмала #отдых #лето2018 #borismoiseev Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 25 Июл 2018 в 10:01 PDT Фанатам ничего не оставалось, как пожелать певцу, перенесшему в 2017 году инсульт, здоровья и долгих лет. Источник