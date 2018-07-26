«Похоже, Боря все» — фанатов напугали фото Моисеева

Поклонники Бориса Моисеева беспокоятся за его здоровье. Так, на свежих фотографиях в Instagram исполнитель выглядит, мягко говоря, плохо. Как пишет портал Утро.ру , певец даже не может передвигаться без посторонней помощи — на снимке арт-директор Сергей Горох ведет Моисеева под руку.

— Борис, похоже, все,

— Борьке приходит конец, — предположили комментаторы.

Другие же просто пожелали Моисееву здоровья и скорейшего выздоровления.

— Здоровья вам огромного! Спасибо за ваше творчество,

— Долгих лет! — пишут фанаты.

64-летний Моисеев в прошлом году перенес инсульт. А сейчас, по слухам, певец страдает от онкологического заболевания.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что фото изможденного Джонни Деппа до смерти напугало фанатов.