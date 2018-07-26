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«Похоже, Боря все» — фанатов напугали фото Моисеева
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«Похоже, Боря все» — фанатов напугали фото Моисеева 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
Поклонники Бориса Моисеева беспокоятся за его здоровье. Так, на свежих фотографиях в Instagram исполнитель выглядит, мягко говоря, плохо. Как пишет портал Утро.ру, певец даже не может передвигаться без посторонней помощи — на снимке арт-директор Сергей Горох ведет Моисеева под руку.
— Борис, похоже, все,
— Борьке приходит конец, — предположили комментаторы.
Другие же просто пожелали Моисееву здоровья и скорейшего выздоровления.
— Здоровья вам огромного! Спасибо за ваше творчество,
— Долгих лет! — пишут фанаты.
64-летний Моисеев в прошлом году перенес инсульт. А сейчас, по слухам, певец страдает от онкологического заболевания.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что фото изможденного Джонни Деппа до смерти напугало фанатов.
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