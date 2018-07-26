Владиславу Крапивину отказали в звании почётного жителя Севастополя, потому что уже дали его Путину 

Законодательное собрание Севастополя отказалось присваивать звание почётного гражданина уральскому писателю Владиславу Крапивину. Об этом власти официально ответили депутату Госдумы из Екатеринбурга Андрею Альшевских, который выступил с таким предложением.
Причина отказа в том, что по своих правилам Заксобрание Севастополя может присваивать звание почётного гражданина не чаще чем раз в три года. А в последний раз это звание получил Владимир Путин в 2016 году.
«Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Севастополя» Владиславу Петровичу Крапивину будет рассмотрен комиссией в 2019 году», — ответили Андрею Альшевских.
Владислав Крапивин в своих книгах много пишет о Севастополе, неоднократно говорил, что любит этот город и считает его своей второй родиной. В самом Севастополе тоже читают и любят Крапивина. Местные жители несколько лет назад пытались инициировать присвоение звания почетного гражданина Крапивину, собирали подписи, но удалось только добиться того, что писателю дали знак «За заслуги перед Севастополем».
Сейчас Владислав Крапивин живёт в Екатеринбурге, куда переехал из Тюмени в 2014 году. Именем Крапивина недавно назвали планету. Крапивин — почётный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области.