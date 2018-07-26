Владиславу Крапивину отказали в звании почётного жителя Севастополя, потому что уже дали его Путину

Причина отказа в том, что по своих правилам Заксобрание Севастополя может присваивать звание почётного гражданина не чаще чем раз в три года. А в последний раз это звание получил Владимир Путин в 2016 году.

«Вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Севастополя» Владиславу Петровичу Крапивину будет рассмотрен комиссией в 2019 году», — ответили Андрею Альшевских.

Владислав Крапивин в своих книгах много пишет о Севастополе, неоднократно говорил, что любит этот город и считает его своей второй родиной. В самом Севастополе тоже читают и любят Крапивина. Местные жители несколько лет назад пытались инициировать присвоение звания почетного гражданина Крапивину, собирали подписи, но удалось только добиться того, что писателю дали знак «За заслуги перед Севастополем».