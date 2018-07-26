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Долг МВД перед адвокатами по назначению может достигнуть 500 млн рублей к концу года
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Долг МВД перед адвокатами по назначению может достигнуть 500 млн рублей к концу года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Задолженность МВД России по оплате труда госзащитников может вырасти к концу года до 500 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко.
Как рассказал Пилипенко, из года в год МВД с июля перестает платить адвокатам по назначению ввиду недостатка средств, в настоящий момент долги уже начинают накапливаться.
"Как мы и прогнозировали, сейчас к нам поступают из разных регионов сведения о том, что платить перестают. Пока это небольшие суммы, но, по нашим данным, к концу года недоплата может составить более 500 млн рублей", — сказал он.
По словам главы ФПА, в прошлом году накопилось 1,6 млрд рублей долга за несколько лет.
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