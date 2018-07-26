Долг МВД перед адвокатами по назначению может достигнуть 500 млн рублей к концу года

Как рассказал Пилипенко, из года в год МВД с июля перестает платить адвокатам по назначению ввиду недостатка средств, в настоящий момент долги уже начинают накапливаться.

"Как мы и прогнозировали, сейчас к нам поступают из разных регионов сведения о том, что платить перестают. Пока это небольшие суммы, но, по нашим данным, к концу года недоплата может составить более 500 млн рублей", — сказал он.

По словам главы ФПА, в прошлом году накопилось 1,6 млрд рублей долга за несколько лет.