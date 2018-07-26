Ещё
Америка в шаге от истребителя 6-го поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Америка в шаге от истребителя 6-го поколения 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Компания Pratt & Whitney сообщила о работах по обновлению двигателя F135 для истребителя F-35. Уже имеется «дорожная карта» по увеличению его мощности и тепловой скрытности. Речь идет о проекте модернизации под названием GO2. Этот проект является продолжением программы GO1, которая, в свою очередь, уже выполняется для заказчика — ВМС США. Об этом рассказывает издание Aviation Week.
Если первая программа GO1 предусматривает сокращение расхода топлива на 5% и повышение тяги на 10% силовой установки главного самолета Америки, то GO2 приблизит ВМС США на расстояние одного шага к созданию истребителя 6-го поколения, обещают разработчики.
Отметим, что прототип этого движка F135 XTE68 / LF компания Pratt & Whitney уже показывала в 2013 году, после чего получила $1 млрд на пять лет на его доработку. И вот, судя по всему, деньги заканчиваются, так как программа GO2 должна была стартовать с 2021 года. При этом двигателестроительная компания утверждает, что «полученные результаты дают основание, что дальнейшее усовершенствование имеющихся у Pratt & Whitney адаптивных технологий, в конечном счете, может привести к силовой установке с изменяемым циклом XA101 для истребителя 6-го поколения».
«Пакеты обновления GO1 и GO2 могут использовать более широкий подход для создания двигателя с переменным циклом, — говорит Мэтью Бромберг, президент военных двигателей компании Pratt & Whitney. — Термин «адаптивный» относится ко многим элементам двигателя, а не только к третьему воздушному потоку для повышения его мощности».
По словам Бромберга, производителю F-35, корпорации Lockheed Martin, не придется вносить принципиальных конструктивных изменений в планер. Зато, если программы GO1/GO2 увенчаются успехом, то Америка на базе «самолета-неудачника» получит истребитель 6-го поколения.
Это сообщение вносит некоторый позитив после серии критических замечаний в адрес F-35, в том числе и со стороны Минобороны США. «Слишком много нерешенных вопросов, которые, скорей всего, окажут кумулятивное влияние на возможности истребителя во время боевых испытаний», — говорится в последнем докладе официальных лиц Пентагона, включая заместителя министра обороны Патрика Шенахана. Военные упрекают разработчиков, что с 2014 года в истребителе ничего не изменилось.
«ВВС США рассматривает возможность отмены заказов на 590 истребителей F-35, поскольку этот самолет оказывается слишком дорогим в эксплуатации и обслуживании, — пишет Air Force Technology. — В апреле (этого года — авт.) Пентагон перестал принимать новые самолеты из-за разногласий в вопросе, кто платит за дорогостоящий ремонт из-за проблем, которые не были обнаружены во время производственного процесса. В общей сложности ВВС США указали на 966 технических проблем и недостатков F-35».
В свою очередь, сторонники Lockheed Martin пытаются привлечь на свою сторону историю развития американского самолетостроения. Дескать, один в один повторяется ситуация с разработкой самолета 2-го поколения F-5 Freedom Fighter, который стал прообразом машин 3-го и даже 4-го поколения американских истребителей. Значит, можно извлечь из F-35 большие дивиденды.
Напомним, начиная с конца 40-х годов прошлого века, истребители классифицируются по поколениям, понимая под ними внедрение таких новшеств, которые дают преимущества в бою перед устаревшими моделями. Не секрет, что в «реактивную эпоху» на переднем крае боевой авиатехники были США и СССР (сегодня — Россия).
Если истребители 1-го поколения воевали над Корейским полуостровом, то машины 2-го и 3-го поколения бились за господство в воздухе во Вьетнаме и на Ближнем Востоке в арабско-израильских конфликтах. Американские эксперты утверждают, что первый самолет 4-го поколения F-14 Tomcat поступил на вооружение в 1974 году и на долгие годы оставался оружием «эффективного сдерживания Советов». Старт 5-го поколения Штаты тоже оставляют за собой, имея в виду появление в 2005 году F-22 Raptor.
За океаном уверены, что именно передовые стелс-технологии стали тем новшеством, которое обеспечило ВМС США воздушное преимущество над российскими и китайскими летчиками в начале 21 века. Правда, появление истребителей 5-го поколения в 2017 и 2018 года в КНР и РФ уже не делает американцев лидерами в боевом самолетостроении даже по формальным признакам.
На тему, какие истребители — наши или штатовские — лучше, сломано бесчисленное число копий. К счастью, споры носят исключительно теоретический или рекламный характер. И в самом деле, границы между поколениями по ряду параметров настолько нечеткие, что некоторые самолеты хоть и считаются машинами 4++, в реальности не уступают и даже превосходят F-35 и F-22. Более того, российские разработчики уже обладают технологиями, которые могут быть интегрированы в более старые конструкции планеров, но с существенным повышением военных возможностей.
Что интересно: американцы, ранее упорно доказывая, что российский многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35 не сможет противостоять в воздушном бою с F-35, неожиданно смягчили свои оценки. В ряде заокеанских, вполне авторитетных изданий даже появились статьи, что «американец» может проиграть «русскому». Но при этом эти же аналитики стали одновременно вспоминать F-5 Freedom Fighter, как бы проводя параллели с F-35. Наверняка, не без подачи Lockheed Martin.
Истребитель F-5 Freedom Fighter поступил в ВВС США в 1962 году и активно применялся в войне во Вьетнаме. Он оказался неплохой машиной, хотя и не такой великолепной, как его в то время разрекламировали за океаном. В плане пиара он и впрямь схож с F-35. Однако достаточно быстро стало понятно, что Freedom Fighter не обеспечит обещанного господства в воздухе. Кроме того, вьетнамцы успешно сбивали новинку американского ВВП из ПЗРК «Стрела-2».
Но после того, как на F-5 поставили турбореактивный двигатель General Electric J85, машина перешла в разряд истребителей 3-го поколения. Позже F-5 мало чем уступал первым истребителям F-18A и F-16A 4-го поколения. Короче говоря, этот самолет скакнул сразу на два поколения вверх.
«F-35 с общей программной стоимостью более $ 1,6 трлн. вполне может последовать примеру своего предшественника F-5, причем поздние варианты производства приобретают возможности модернизации под шестое поколение», — считает военный журнал Military Watch. При этом издание уточняет, что «точное определение истребителя 6-го поколения еще не сделано». Так что дело за маркетологами из Lockheed Martin.
Другими словами, в Штатах параллельно с критикой F-35 раскручивается компания по его реабилитации, как самолета отложенных возможностей. Такая постановка вопроса, с одной стороны, позволит сохранить прежние объемы финансирования, а с другой — повысит коммерческую привлекательность машины. Мол, за дополнительные деньги покупатели получат «истребитель 6-поколения». И вообще, тогда политическая карта мира изменится до неузнаваемости: Россия «наконец-то успокоится», поскольку воевать со страной, которая обладает таким самолетом, бессмысленно.
В этой связи появление новостей о программах GO1/GO2 по модернизации двигателя F135 до уровня XA101 логично вписывается в концепцию «успешного развития» ВВС США, так как американцы категорически не хотят признать, что российские инженеры и конструкторы сделали истребитель 5-го поколения Су-57 за не сопоставимые меньшие деньги.
Военные технологии: В Европе начали разрабатывать истребитель пятого поколения
Новости политики: Аргентина позволила США разместить на своей территории военные базы
Свободная пресса: последние новости
На Новороссийск надвигается мощный смерч Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» Россиян обяжут платить за страх
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип387
Российских дачников ждет неприятный сюрприз107
Оружию «Судного дня» нашли ответ140
Москва ответила США на крымскую провокацию490
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями5
Новости партнеров
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение