Америка в шаге от истребителя 6-го поколения

Компания Pratt & Whitney сообщила о работах по обновлению двигателя F135 для истребителя F-35. Уже имеется «дорожная карта» по увеличению его мощности и тепловой скрытности. Речь идет о проекте модернизации под названием GO2. Этот проект является продолжением программы GO1, которая, в свою очередь, уже выполняется для заказчика — ВМС США . Об этом рассказывает издание Aviation Week.

Если первая программа GO1 предусматривает сокращение расхода топлива на 5% и повышение тяги на 10% силовой установки главного самолета Америки, то GO2 приблизит ВМС США на расстояние одного шага к созданию истребителя 6-го поколения, обещают разработчики.

Отметим, что прототип этого движка F135 XTE68 / LF компания Pratt & Whitney уже показывала в 2013 году, после чего получила $1 млрд на пять лет на его доработку. И вот, судя по всему, деньги заканчиваются, так как программа GO2 должна была стартовать с 2021 года. При этом двигателестроительная компания утверждает, что «полученные результаты дают основание, что дальнейшее усовершенствование имеющихся у Pratt & Whitney адаптивных технологий, в конечном счете, может привести к силовой установке с изменяемым циклом XA101 для истребителя 6-го поколения».

«Пакеты обновления GO1 и GO2 могут использовать более широкий подход для создания двигателя с переменным циклом, — говорит Мэтью Бромберг, президент военных двигателей компании Pratt & Whitney. — Термин «адаптивный» относится ко многим элементам двигателя, а не только к третьему воздушному потоку для повышения его мощности».

По словам Бромберга, производителю F-35, корпорации Lockheed Martin, не придется вносить принципиальных конструктивных изменений в планер. Зато, если программы GO1/GO2 увенчаются успехом, то Америка на базе «самолета-неудачника» получит истребитель 6-го поколения.

Это сообщение вносит некоторый позитив после серии критических замечаний в адрес F-35, в том числе и со стороны Минобороны США. «Слишком много нерешенных вопросов, которые, скорей всего, окажут кумулятивное влияние на возможности истребителя во время боевых испытаний», — говорится в последнем докладе официальных лиц Пентагона , включая заместителя министра обороны Патрика Шенахана. Военные упрекают разработчиков, что с 2014 года в истребителе ничего не изменилось.

«ВВС США рассматривает возможность отмены заказов на 590 истребителей F-35, поскольку этот самолет оказывается слишком дорогим в эксплуатации и обслуживании, — пишет Air Force Technology. — В апреле (этого года — авт.) Пентагон перестал принимать новые самолеты из-за разногласий в вопросе, кто платит за дорогостоящий ремонт из-за проблем, которые не были обнаружены во время производственного процесса. В общей сложности ВВС США указали на 966 технических проблем и недостатков F-35».

В свою очередь, сторонники Lockheed Martin пытаются привлечь на свою сторону историю развития американского самолетостроения. Дескать, один в один повторяется ситуация с разработкой самолета 2-го поколения F-5 Freedom Fighter, который стал прообразом машин 3-го и даже 4-го поколения американских истребителей. Значит, можно извлечь из F-35 большие дивиденды.

Напомним, начиная с конца 40-х годов прошлого века, истребители классифицируются по поколениям, понимая под ними внедрение таких новшеств, которые дают преимущества в бою перед устаревшими моделями. Не секрет, что в «реактивную эпоху» на переднем крае боевой авиатехники были США и СССР (сегодня — Россия ).

Если истребители 1-го поколения воевали над Корейским полуостровом, то машины 2-го и 3-го поколения бились за господство в воздухе во Вьетнаме и на Ближнем Востоке в арабско-израильских конфликтах. Американские эксперты утверждают, что первый самолет 4-го поколения F-14 Tomcat поступил на вооружение в 1974 году и на долгие годы оставался оружием «эффективного сдерживания Советов». Старт 5-го поколения Штаты тоже оставляют за собой, имея в виду появление в 2005 году F-22 Raptor.

За океаном уверены, что именно передовые стелс-технологии стали тем новшеством, которое обеспечило ВМС США воздушное преимущество над российскими и китайскими летчиками в начале 21 века. Правда, появление истребителей 5-го поколения в 2017 и 2018 года в КНР и РФ уже не делает американцев лидерами в боевом самолетостроении даже по формальным признакам.

На тему, какие истребители — наши или штатовские — лучше, сломано бесчисленное число копий. К счастью, споры носят исключительно теоретический или рекламный характер. И в самом деле, границы между поколениями по ряду параметров настолько нечеткие, что некоторые самолеты хоть и считаются машинами 4++, в реальности не уступают и даже превосходят F-35 и F-22. Более того, российские разработчики уже обладают технологиями, которые могут быть интегрированы в более старые конструкции планеров, но с существенным повышением военных возможностей.

Что интересно: американцы, ранее упорно доказывая, что российский многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35 не сможет противостоять в воздушном бою с F-35, неожиданно смягчили свои оценки. В ряде заокеанских, вполне авторитетных изданий даже появились статьи, что «американец» может проиграть «русскому». Но при этом эти же аналитики стали одновременно вспоминать F-5 Freedom Fighter, как бы проводя параллели с F-35. Наверняка, не без подачи Lockheed Martin.

Истребитель F-5 Freedom Fighter поступил в ВВС США в 1962 году и активно применялся в войне во Вьетнаме. Он оказался неплохой машиной, хотя и не такой великолепной, как его в то время разрекламировали за океаном. В плане пиара он и впрямь схож с F-35. Однако достаточно быстро стало понятно, что Freedom Fighter не обеспечит обещанного господства в воздухе. Кроме того, вьетнамцы успешно сбивали новинку американского ВВП из ПЗРК «Стрела-2».

Но после того, как на F-5 поставили турбореактивный двигатель General Electric J85, машина перешла в разряд истребителей 3-го поколения. Позже F-5 мало чем уступал первым истребителям F-18A и F-16A 4-го поколения. Короче говоря, этот самолет скакнул сразу на два поколения вверх.

«F-35 с общей программной стоимостью более $ 1,6 трлн. вполне может последовать примеру своего предшественника F-5, причем поздние варианты производства приобретают возможности модернизации под шестое поколение», — считает военный журнал Military Watch. При этом издание уточняет, что «точное определение истребителя 6-го поколения еще не сделано». Так что дело за маркетологами из Lockheed Martin.

Другими словами, в Штатах параллельно с критикой F-35 раскручивается компания по его реабилитации, как самолета отложенных возможностей. Такая постановка вопроса, с одной стороны, позволит сохранить прежние объемы финансирования, а с другой — повысит коммерческую привлекательность машины. Мол, за дополнительные деньги покупатели получат «истребитель 6-поколения». И вообще, тогда политическая карта мира изменится до неузнаваемости: Россия «наконец-то успокоится», поскольку воевать со страной, которая обладает таким самолетом, бессмысленно.

В этой связи появление новостей о программах GO1/GO2 по модернизации двигателя F135 до уровня XA101 логично вписывается в концепцию «успешного развития» ВВС США, так как американцы категорически не хотят признать, что российские инженеры и конструкторы сделали истребитель 5-го поколения Су-57 за не сопоставимые меньшие деньги.

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