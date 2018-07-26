Главный онколог Северо-Запада приедет в Петрозаводск 

Алексей Беляев обсудит с карельскими специалистами вопросы повышения качества оказания онкологической помощи. 30-31 июля состоится визит в Петрозаводск директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. И. Петрова Минздрава России, заведующего кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, главного онколога Северо-Западного федерального округа, председателя Ассоциации онкологов СЗФО, доктора медицинских наук, профессора Алексея Беляева.
— В рамках визита планируется посещение ряда учреждений здравоохранения, — рассказали в пресс-службе правительства РК. — В Минздраве Карелии в формате видеоконференции с участием Алексея Беляева состоится совещание с руководителями и специалистами учреждений здравоохранения республики по вопросам повышения качества оказания онкологической помощи и снижения смертности от онкозаболеваний, а также встреча с руководителями министерства для определения плана дальнейшего взаимодействия.
30 июля в 11.00 Алексей Беляев посетит Республиканский онкологический диспансер (ш. Лососинское, д.11) и даст пресс-конференцию. По материалам: ptzgovorit.ru