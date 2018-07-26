Ещё
Главный онколог Северо-Запада приедет в Петрозаводск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный онколог Северо-Запада приедет в Петрозаводск 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Алексей Беляев обсудит с карельскими специалистами вопросы повышения качества оказания онкологической помощи. 30-31 июля состоится визит в Петрозаводск директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. И. Петрова Минздрава России, заведующего кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, главного онколога Северо-Западного федерального округа, председателя Ассоциации онкологов СЗФО, доктора медицинских наук, профессора Алексея Беляева.
— В рамках визита планируется посещение ряда учреждений здравоохранения, — рассказали в пресс-службе правительства РК. — В Минздраве Карелии в формате видеоконференции с участием Алексея Беляева состоится совещание с руководителями и специалистами учреждений здравоохранения республики по вопросам повышения качества оказания онкологической помощи и снижения смертности от онкозаболеваний, а также встреча с руководителями министерства для определения плана дальнейшего взаимодействия.
30 июля в 11.00 Алексей Беляев посетит Республиканский онкологический диспансер (ш. Лососинское, д.11) и даст пресс-конференцию. По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Многодетная мама Наталья Водянова восхитила фанатов стройной фигурой в бикини В семье не без урода»: Росгвардия пожалела своего начальника Новая версия измены сотрудника ЦНИИмаш: работал по европейскому гранту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип393
Российских дачников ждет неприятный сюрприз127
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями15
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги9
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение