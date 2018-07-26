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Время уходит: тропики вскоре могут стать безжизненной пустыней
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Время уходит: тропики вскоре могут стать безжизненной пустыней 

Мир24 1 час назад
Биоразнообразие живого мира тропиков находится под угрозой краха. Если не предпринять быстрых и решительных мер, многие виды в разных частях планеты могут исчезнуть, гласят результаты исследования международной группы ученых.
Эксперты представили развернутый анализ состояния четырех тропических экосистем: тропических лесов, саванн, озер и рек и коралловых рифов, сообщает Nature.
Тропики занимают всего 40% планеты. Но они являются домом для более чем трех четвертей всех видов живых существ, в том числе для 90% видов птиц. Большинство из них больше нигде не встречается, а миллионы еще не известны науке.
«При нынешних темпах описания видов—около 20 000 новых видов в год — можно предположить, что для каталогизации биоразнообразия потребуется не менее 300 лет», — отметил доктор Бенуа Генар, доцент Гонконгского университета и автор исследования.
В тропических экосистемах многие виды сталкиваются с двойной опасностью: деятельность человека и жара и засуха, связанные с изменением климата.
Влияние человека на дикую природу затрагивает все виды, даже те, на которых не ведется охота. Так, некоторые виды небольших певчих птиц в Юго-Восточной Азии отлавливают в промышленных масштабах, чтобы потом продавать как домашних питомцев.
Между тем ухудшение состояния тропических экосистем также угрожает благополучию миллионов людей на всей планете.
Коралловые рифы, хотя и покрывают всего 01, % поверхности океана, поддерживают рыбные ресурсы и обеспечивают защиту берега от сильных волн на территориях, где проживает до 200 млн человек. Влажные тропические леса и саванны поглощают углерод и влияют на выпадение осадков в сельскохозяйственных регионах.
«Судьба тропиков во многом будет определяться тем, что происходит в других местах планеты. Хотя большинство из нас знакомы с воздействием изменения климата на полярные регионы, оно также имеет разрушительные последствия в тропиках», — заявил ведущий автор исследования, профессор Джон Барлоу из Ланкастерского университета.
По его словам, еще 50 лет назад биологи надеялись быть первыми, кто откроет новый вид, а теперь они боятся стать последними.
Научные исследования и природоохранные стратегии тропиков должны осуществляться сообща, международными группами специалистов, гласит исследование. В последние десятилетия появилось много предложений в этой области, но осталось не так много времени, чтобы воплотить их в жизнь.
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