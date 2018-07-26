В Киргизии предлагают бороться с кражами мобильников их регистрацией

Необычный способ борьбы с кражами и контрабандой мобильных телефонов нашел Госкомитет информационных технологий и связи Киргизии . Ведомство предложило провести обязательную регистрацию всех устройств, работающих с сим-картами. Стоимость такой процедуры составит 100 сомов на каждое.

Новые правила пока не введены, но вынесены на общественное обсуждение, вызвав большой переполох. В основном потому, что предлагалось взимать оплату за регистрацию при смене сим-карты. Но чиновники поспешили успокоить население.

— Оплачивать регистрацию будет поставщик, — утверждает председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев . — Что касается уже имеющихся на территории страны смартфонов, они будут регистрироваться бесплатно с помощью мобильных операторов — телефоны будут привязаны к сим-карте пользователя.

По словам главы Госкомитета, регистрация мобильных устройств «жизненно необходима», поскольку позволит защитить граждан от краж телефонов, контрабандной и контрафактной продукции, которая преподносится населению как заводская, а также послужит фундаментом для внедрения цифровых услуг.

— Ворованные телефоны невозможно будет использовать, — поясняет Шаршембиев. — Кроме того, регистрация позволит осуществлять платежи с телефонов с помощью системы идентификации.

Кстати

Сумма регистрации мобильного устройства привязана к минимальному расчетному показателю, используемому в Киргизии. Он составляет 100 сомов.