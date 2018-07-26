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В Киргизии предлагают бороться с кражами мобильников их регистрацией
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В Киргизии предлагают бороться с кражами мобильников их регистрацией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Необычный способ борьбы с кражами и контрабандой мобильных телефонов нашел Госкомитет информационных технологий и связи Киргизии. Ведомство предложило провести обязательную регистрацию всех устройств, работающих с сим-картами. Стоимость такой процедуры составит 100 сомов на каждое.
Новые правила пока не введены, но вынесены на общественное обсуждение, вызвав большой переполох. В основном потому, что предлагалось взимать оплату за регистрацию при смене сим-карты. Но чиновники поспешили успокоить население.
— Оплачивать регистрацию будет поставщик, — утверждает председатель Госкомитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев. — Что касается уже имеющихся на территории страны смартфонов, они будут регистрироваться бесплатно с помощью мобильных операторов — телефоны будут привязаны к сим-карте пользователя.
По словам главы Госкомитета, регистрация мобильных устройств «жизненно необходима», поскольку позволит защитить граждан от краж телефонов, контрабандной и контрафактной продукции, которая преподносится населению как заводская, а также послужит фундаментом для внедрения цифровых услуг.
— Ворованные телефоны невозможно будет использовать, — поясняет Шаршембиев. — Кроме того, регистрация позволит осуществлять платежи с телефонов с помощью системы идентификации.
Кстати
Сумма регистрации мобильного устройства привязана к минимальному расчетному показателю, используемому в Киргизии. Он составляет 100 сомов.
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