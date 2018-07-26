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Сбербанк, Эвотор и ФНС рассказали предпринимателям все про онлайн-кассы
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Сбербанк, Эвотор и ФНС рассказали предпринимателям все про онлайн-кассы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
25 июля в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn прошёл семинар на тему «Онлайн-кассы. Что это и как с этим жить?». Специалисты Сбербанка, компании-разработчика касс Эвотор и представители Федеральной налоговой службы рассказали предпринимателям Оренбурга, где купить, как настроить и работать с онлайн-кассами. На вопросы оренбургских предпринимателей ответили менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Эвотор» Валентин Эзеков и главный государственный налоговый инспектор контрольного Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области Александр Дасаев.
Напомним, что с 1 июля 2018 года реализуются поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Основные изменения коснулись большинства предпринимателей. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую через интернет.
Начальник управления продаж малому бизнесу Оренбургского головного отделения ПАО Сбербанк Светлана Новгородова считает, что на данный момент недостаточно информации об этом нововведении: «Мы понимаем, что не все наши клиенты перешли на онлайн-кассы. Возникает много вопросов по настройке и работе с контрольно-кассовыми аппаратами. У аудитории накопилось много вопросов по данной теме. Мы и впредь будем формировать площадки для коммуникации между участниками бизнес-процессов».
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