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Мэр Новосибирска не звонит горожанам
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Мэр Новосибирска не звонит горожанам 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В соцсетях многие новосибирцы с удивлением пишут, что им звонит мэр Новосибирска Анатолий Локоть и спрашивает их мнение о благоустройстве, о том, куда нужно направлять бюджетные средства, какие именно улицы ремонтировать. Все гадают: неужели, градоначальник, действительно, лично занимается опросом и зачем ему это нужно? Горожане высказывают предположение: видимо, для пиара.
Однако, сегодня Анатолий Локоть это опроверг. На вопрос, правда ли это он звонит жителям Новосибирска и задаёт вопросы (было предположение, что свои вопросы мэр записал) или возможно, мошенники воспользовались его голосом, градоначальник ответил, что пока ничего не может сказать. Но по его реакции было понятно, что мэр удивился. Он поручил своему пресс-секретарю разобраться в этой ситуации.
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