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В прокуратуре Челябинской области назвали стоимость водительских прав
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В прокуратуре Челябинской области назвали стоимость водительских прав 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Трёхгорном (Челябинская область) осудили бывшего сотрудника ГИБДД.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру региона, экс-полицейский проходил по делу о мелком взяточничестве и служебном подлоге.
В марте этого года он за деньги помог выпускнику автошколы сдать теоретический экзамен на права категории «В». А именно — внёс в экзаменационный лист и в итоговый протокол ложные сведения, после чего испытуемого допустили к вождению.
«Согласно ранее достигнутой договоренности, обвиняемый получил от посредника за совершенные незаконные действия 9 тысяч рублей», — назвали «цену вопроса» в прокуратуре Челябинской области.
В итоге бывшего инспектора признали виновным в обоих преступления и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Деньги, полученные в качестве взятки, конфисковали и тоже пустили в доход государства.
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