В Приморском крае должники «Примтеплоэнерго» могут лишиться автомобилей и других вещей

У должников «Примтеплоэнерго» в Лесозаводске Дальнереченске арестованы машины и имущество, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения. За долги по оплате услуг теплоснабжения приставы наложили арест на имущество на сумму 250 тысяч рублей.

По словам начальника управления сбыта «Примтеплоэнерго» Владимира Машегирова, в Лесозаводском филиале в ходе рейда произведено восемь арестов имущества, а также собраны оплаты по задолженностям в размере 189 тысяч рублей. Постановления об ограничении выезда за границу получили 24 должника.

Отметим, что теперь у должников осталось десять дней для того, чтобы вернуть свое имущество. Иначе оно будет реализовано на торгах, а вырученная сумма пойдет на оплату долга.