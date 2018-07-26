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В Приморском крае должники «Примтеплоэнерго» могут лишиться автомобилей и других вещей
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В Приморском крае должники «Примтеплоэнерго» могут лишиться автомобилей и других вещей 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
У должников «Примтеплоэнерго» в Лесозаводске и Дальнереченске арестованы машины и имущество, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения. За долги по оплате услуг теплоснабжения приставы наложили арест на имущество на сумму 250 тысяч рублей.
По словам начальника управления сбыта «Примтеплоэнерго» Владимира Машегирова, в Лесозаводском филиале в ходе рейда произведено восемь арестов имущества, а также собраны оплаты по задолженностям в размере 189 тысяч рублей. Постановления об ограничении выезда за границу получили 24 должника.
Отметим, что теперь у должников осталось десять дней для того, чтобы вернуть свое имущество. Иначе оно будет реализовано на торгах, а вырученная сумма пойдет на оплату долга.
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