Вице-мэр Омска Богдан Масан стал фигурантом уголовного дела

По информации «Омск Здесь», 25 июля возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКК региона, а ныне вице-мэра Богдана Масана, бывшего заместителя министра строительства и ЖКК области Евгения Скрудзина, а также заместителя директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при заключении контрактов на реконструкцию здания страхового общества «Саламандра».

По версии следствия, в 2015 году чиновники, действуя по предварительному сговору в составе группы, злоупотребляя своими должностными полномочиями в интересах тогдашнего зампреда омского правительства Станислава Гребенщикова, неправомерно перечислили средства из бюджета в ООО «СтройИнвестКомплект», аффилированное с Гребенщиковым, на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Здание страхового товарищества „Саламандра“. Заказчиком выступало казенное учреждение Омской области „Омскоблстройзаказчик“. В результате бюджету региона был нанесен ущерб более 14 миллионов рублей.

Напомним, о возбуждении уголовного дела по статье „Злоупотребление должностными полномочиями“ в отношении тогда еще вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова стало известно весной 2017 года. Следователи считают, что он, используя служебное положение, помог подрядчику — ООО „СтройИнвестКомплект“ — в ходе реконструкции здания страхового общества „Саламандра“ в центре Омска получить более 14 млн руб. из федерального бюджета. При этом чиновник знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. После начала расследования и допросов, вице-губернатор сначала ушел на больничный, а потом и написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Богдан Масан в конце прошлого года назначен заместителем мэра Омска, директором департамента финансов и контроля. В мэрию он перешел из облправительства. Несколько лет Масан проработал заместителем министра строительства и ЖКК, в ноябре 2015-го стал министром. В это время на должность заместителя Масана пришел Евгений Скрудзин. Правда, в июне 2016 года он покинул пост, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновник стал подозреваемым в уголовном деле о превышении должностных полномочий.