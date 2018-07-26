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Вице-мэр Омска Богдан Масан стал фигурантом уголовного дела
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Вице-мэр Омска Богдан Масан стал фигурантом уголовного дела 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
В отношении вице-мэра Омска Богдана Масана, экс-заместителя министра строительства и ЖКК региона Евгения Скрудзина, а также бывшего заместителя директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой возбуждено уголовное дело. Как стало известно ИА «Омск Здесь» из источников, близких к следствию, уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Омской области Станислава Гребенщикова может получить новое развитие.
По информации «Омск Здесь», 25 июля возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и ЖКК региона, а ныне вице-мэра Богдана Масана, бывшего заместителя министра строительства и ЖКК области Евгения Скрудзина, а также заместителя директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольги Хорзовой. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при заключении контрактов на реконструкцию здания страхового общества «Саламандра».
По версии следствия, в 2015 году чиновники, действуя по предварительному сговору в составе группы, злоупотребляя своими должностными полномочиями в интересах тогдашнего зампреда омского правительства Станислава Гребенщикова, неправомерно перечислили средства из бюджета в ООО «СтройИнвестКомплект», аффилированное с Гребенщиковым, на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Здание страхового товарищества „Саламандра“. Заказчиком выступало казенное учреждение Омской области „Омскоблстройзаказчик“. В результате бюджету региона был нанесен ущерб более 14 миллионов рублей.
Напомним, о возбуждении уголовного дела по статье „Злоупотребление должностными полномочиями“ в отношении тогда еще вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова стало известно весной 2017 года. Следователи считают, что он, используя служебное положение, помог подрядчику — ООО „СтройИнвестКомплект“ — в ходе реконструкции здания страхового общества „Саламандра“ в центре Омска получить более 14 млн руб. из федерального бюджета. При этом чиновник знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. После начала расследования и допросов, вице-губернатор сначала ушел на больничный, а потом и написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Богдан Масан в конце прошлого года назначен заместителем мэра Омска, директором департамента финансов и контроля. В мэрию он перешел из облправительства. Несколько лет Масан проработал заместителем министра строительства и ЖКК, в ноябре 2015-го стал министром. В это время на должность заместителя Масана пришел Евгений Скрудзин. Правда, в июне 2016 года он покинул пост, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновник стал подозреваемым в уголовном деле о превышении должностных полномочий.
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