Энтомолог испытал на себе самые болезненные укусы насекомых и составил шкалу боли

В начале своей карьеры начинающий энтомолог Джастин Шмидт и его жена-зоолог вернулись из поездки по стране в Университет Джорджии. Они собирали коллекцию различных видов муравьев-жнецов, которых Джастин описывает в своей книге как «противные жалящие насекомые, химический состав яда которых неизвестен». И чтобы закончить диссертацию, Джастину потребовалось проанализировать огромное количество существ и их укусы.

После того как супругам удалось собрать достаточное количество насекомых, они должны были сравнить их яды, проанализировав токсическое воздействие и боль от укуса. Так появился «Рейтинг боли Шмидта для жалящих насекомых». Рейтинг представляет собой 4-балльную систему, точкой отсчета которой является хорошо известная всем медоносная пчела (ее укус — 2 балла). Тот или иной уровень укусу присваивается в зависимости от его болезненности по сравнению с пчелиным.

На протяжении многих лет Шмидт добавлял в свой список новые виды насекомых. Его укусили более 1000 раз не менее 83 разных видов насекомых.

Источник: Business Insider

Мы выбрали примеры, которые наилучшим образом иллюстрируют полный спектр боли.

Красный огненный муравей

Научное название: Solenopsis Invicta.

Регион обитания: Южная Америка.

Описание: «Резкая, внезапная, слегка настораживающая боль. Это как ходить по ворсистому ковру, а потом тянуться к выключателю».

Уровень боли: 1.

Охотники за цикадами

Научное название: Sphecius Grandis.

Регион обитания: Северная Америка.

Описание: «Боль наступает сразу. Подобно ядовитому дубу, чем больше растираете, тем хуже становится».

Уровень боли: 1,5.

Медоносная пчела

Научное название: Apis mellifera.

Регион обитания: Африка и Европа.

Описание: «Жжение, разъедающая боль, но вы можете справиться с этим. Будто пылающая спичечная головка упала на вашу руку и ее гасят сначала щелочью, а затем серной кислотой».

Уровень боли: 2.

Пенсильванская оса Научное название: Vespula pensylvanica.

Регион обитания: Северная Америка.

Описание: «Горячая и жгучая, почти грубая. Представьте себе комика Уильяма Клода Филдса, тушащего сигары на вашем языке».

Уровень боли: 2.

Черная оса-полибия

Научное название: Polybia simillima.

Регион обитания: Центральная Америка.

Описание: «Сатанинский ритуал пошел как-то не так. Газовая лампа в старой церкви взрывается прямо вам в лицо, когда вы пытаетесь его осветить».

Уровень боли: 2,5.

Самки бархатных муравьев — бескрылые осы, чей размер варьируется от маленьких, как 6-миллиметровая Dasymutilla asteria (на фото), до огромных, почти 25-миллиметровых — чем они больше, тем больнее жалят.

Бархатный муравей (по факту — оса)

Научное название: Dasymutilla klugii.

Регион обитания: Северная Америка.

Описание: «Взрывная и долго продолжающаяся боль, вы не сможете сдержать безумный крик. Словно горячее масло от фритюра разливается по всей вашей руке».

Уровень боли: 3.

Флоридский муравей-жнец

Научное название: Pogonomyrmex badius.

Регион обитания: Северная Америка.

Описание: «Боль резкая и безжалостная. Как будто кто-то с помощью электродрели пытается выковырять ваш вросший ноготь».

Уровень боли: 3.

Оса — истребитель тарантулов

Научное название: Pepsis spp.

Регион обитания: Северная, Центральная и Южная Америка.

Описание: «Ослепляюще-неистовый электрический шок. Как будто работающий фен только что упал в вашу ванну».

Уровень боли: 4.

Муравей-пуля

Научное название: Paraponera clavata.

Регион обитания: Центральная и Южная Америка.

Описание: «Чистейшая интенсивная боль, подобная ходьбе по раскаленным углям с 3-дюймовым гвоздем в пятке».

Уровень боли: 4.

Броненосная оса Научное название: Synoeca septentrionalis.

Регион обитания: Центральная и Южная Америка.

Описание: «Пытки. Вы прикованы в потоке активного вулкана. Зачем я начал этот список?».

Уровень боли: 4.