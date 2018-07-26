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Энтомолог испытал на себе самые болезненные укусы насекомых и составил шкалу боли
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Энтомолог испытал на себе самые болезненные укусы насекомых и составил шкалу боли 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
В начале своей карьеры начинающий энтомолог Джастин Шмидт и его жена-зоолог вернулись из поездки по стране в Университет Джорджии. Они собирали коллекцию различных видов муравьев-жнецов, которых Джастин описывает в своей книге как «противные жалящие насекомые, химический состав яда которых неизвестен». И чтобы закончить диссертацию, Джастину потребовалось проанализировать огромное количество существ и их укусы.
После того как супругам удалось собрать достаточное количество насекомых, они должны были сравнить их яды, проанализировав токсическое воздействие и боль от укуса. Так появился «Рейтинг боли Шмидта для жалящих насекомых». Рейтинг представляет собой 4-балльную систему, точкой отсчета которой является хорошо известная всем медоносная пчела (ее укус — 2 балла). Тот или иной уровень укусу присваивается в зависимости от его болезненности по сравнению с пчелиным.
На протяжении многих лет Шмидт добавлял в свой список новые виды насекомых. Его укусили более 1000 раз не менее 83 разных видов насекомых.
Источник: Business Insider
Мы выбрали примеры, которые наилучшим образом иллюстрируют полный спектр боли.
Красный огненный муравей
Научное название: Solenopsis Invicta.
Регион обитания: Южная Америка.
Описание: «Резкая, внезапная, слегка настораживающая боль. Это как ходить по ворсистому ковру, а потом тянуться к выключателю».
Уровень боли: 1.
Охотники за цикадами
Научное название: Sphecius Grandis.
Регион обитания: Северная Америка.
Описание: «Боль наступает сразу. Подобно ядовитому дубу, чем больше растираете, тем хуже становится».
Уровень боли: 1,5.
Медоносная пчела
Научное название: Apis mellifera.
Регион обитания: Африка и Европа.
Описание: «Жжение, разъедающая боль, но вы можете справиться с этим. Будто пылающая спичечная головка упала на вашу руку и ее гасят сначала щелочью, а затем серной кислотой».
Уровень боли: 2.
Пенсильванская оса  Научное название: Vespula pensylvanica.
Регион обитания: Северная Америка.
Описание: «Горячая и жгучая, почти грубая. Представьте себе комика Уильяма Клода Филдса, тушащего сигары на вашем языке».
Уровень боли: 2.
Черная оса-полибия
Научное название: Polybia simillima.
Регион обитания: Центральная Америка.
Описание: «Сатанинский ритуал пошел как-то не так. Газовая лампа в старой церкви взрывается прямо вам в лицо, когда вы пытаетесь его осветить».
Уровень боли: 2,5.
Самки бархатных муравьев — бескрылые осы, чей размер варьируется от маленьких, как 6-миллиметровая Dasymutilla asteria (на фото), до огромных, почти 25-миллиметровых — чем они больше, тем больнее жалят.
Бархатный муравей (по факту — оса)
Научное название: Dasymutilla klugii.
Регион обитания: Северная Америка.
Описание: «Взрывная и долго продолжающаяся боль, вы не сможете сдержать безумный крик. Словно горячее масло от фритюра разливается по всей вашей руке».
Уровень боли: 3.
Флоридский муравей-жнец
Научное название: Pogonomyrmex badius.
Регион обитания: Северная Америка.
Описание: «Боль резкая и безжалостная. Как будто кто-то с помощью электродрели пытается выковырять ваш вросший ноготь».
Уровень боли: 3.
Оса — истребитель тарантулов
Научное название: Pepsis spp.
Регион обитания: Северная, Центральная и Южная Америка.
Описание: «Ослепляюще-неистовый электрический шок. Как будто работающий фен только что упал в вашу ванну».
Уровень боли: 4.
Муравей-пуля
Научное название: Paraponera clavata.
Регион обитания: Центральная и Южная Америка.
Описание: «Чистейшая интенсивная боль, подобная ходьбе по раскаленным углям с 3-дюймовым гвоздем в пятке».
Уровень боли: 4.
Броненосная оса  Научное название: Synoeca septentrionalis.
Регион обитания: Центральная и Южная Америка.
Описание: «Пытки. Вы прикованы в потоке активного вулкана. Зачем я начал этот список?».
Уровень боли: 4.
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