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Освоение нового угольного пласта с запасами 2,9 млн т начали на шахте «Евраза» в Кузбассе
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Освоение нового угольного пласта с запасами 2,9 млн т начали на шахте «Евраза» в Кузбассе 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Шахта «Ерунаковская-VIII» в Кемеровской области приступила к освоению нового угольного пласта с запасами 2,9 млн тонн коксующегося угля ценной марки. Об этом в четверг сообщили в "Распадской угольной компании" (РУК, принадлежит компании «Евраз»).
"Горняки шахты «Ерунаковская-VIII» начали добывать уголь из новой лавы 48-6. Запасы этого выемочного участка составляют 2,9 млн тонн коксующегося угля ценной марки ГЖ", — говорится в сообщении.
В ближайшее время горняки планируют выдавать на-гора около 9 тыс. тонн в сутки. В дальнейшем планируют увеличить суточную нагрузку на забой до 14 тыс. тонн. Лава расположена на глубине более 500 метров. Забой оснащен современным высокопроизводительным очистным оборудованием, с помощью которого горняки планируют ежемесячно добывать 250 — 300 тыс. тонн угля, в зависимости от горно— геологических условий.
Шахта «Ерунаковская-VIII» — самое молодое угледобывающее предприятие «Распадской угольной компании». Уголь марки ГЖ шахты «Ерунаковская-VIII» перерабатывается на Центральных обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская». Потребителями готового концентрата являются металлургические предприятия «Евраза» и других российских и зарубежных металлургических компаний.
"Распадская угольная компания" осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО «Распадская» и «ОУК „Южкузбассуголь“, которые входят в состав „Евраза“ — одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, Казахстане, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке.
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