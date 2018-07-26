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Столичные авиамедицинские бригады перешли на круглосуточный режим работы
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Столичные авиамедицинские бригады перешли на круглосуточный режим работы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
На круглосуточный режим работы перешли авиамедицинские бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы. Данное решение принято после окончания сроков тестового периода, который проходил с 1 июня по 15 июля.
Среднее время транспортировки с мест происшествий, которые происходят на территории Новой Москвы, составляет 12 минут, а из остальных столичных округов — семь минут.
— Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых — спасенная жизнь, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, с начала года на санитарных вертолетах в Москве были эвакуированы около 450 пациентов. Ранее вылеты авиамедицинских бригад были ограничены длительностью светового дня, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. В ночное время суток к местам аварий в первую очередь выезжали автомобили, потому что в эти часы дороги более свободны, чем днем.
На данный момент благодаря круглосуточной работе санитарных вертолетов специалисты могут эвакуировать пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.
Ранее сообщалось, что зимой вертолетная служба находится в состоянии готовности 16 часов в сутки, а весной и летом — 18 часов (по теме…).
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