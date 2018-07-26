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Медицинские вертолёты в Москве начали работать круглосуточно
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Медицинские вертолёты в Москве начали работать круглосуточно 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: Южные горизонты
Медицинские вертолёты в Москве начали работать в круглосуточном режиме, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт столичного правительства.
Об этом заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Решение принято по итогам положительного опыта во время чемпионата мира по футболу в России. В преддверии турнира и в период его проведения медицинская авиация работала ночью.
За полтора месяца бригады совершили более 120 вылетов.
«Каждый из которых — спасённая жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», — отметил Хрипун.
С начала года медицинская авиация эвакуировала около 450 пациентов. В Москве действует 31 вертолётная площадка.
Ранее m24 сообщало, что в поликлиниках Москвы заработали школы профилактики инфарктов и инсультов.
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