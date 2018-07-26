Медицинские вертолёты в Москве начали работать круглосуточно

Об этом заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Решение принято по итогам положительного опыта во время чемпионата мира по футболу в России . В преддверии турнира и в период его проведения медицинская авиация работала ночью.

За полтора месяца бригады совершили более 120 вылетов.

«Каждый из которых — спасённая жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», — отметил Хрипун.

С начала года медицинская авиация эвакуировала около 450 пациентов. В Москве действует 31 вертолётная площадка.

Ранее m24 сообщало, что в поликлиниках Москвы заработали школы профилактики инфарктов и инсультов.