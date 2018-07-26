Суд отменил письмо про страховые взносы за оплату проезда в отпуск

Компания оспорила в Верховном Суде РФ абз. 7 письма Минфина РФ от 22.11.2017 03-15-07/77488, в котором сказано, что если организация компенсирует работнику, который трудится и проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, расходы на оплату члену его семьи проезда в отпуск и назад, то с такой выплаты нужно заплатить страховые взносы.

Организация не согласилась с этим и потребовала официально отменить данное разъяснение, поскольку налоговая служба ссылается на него как на основание для начисления взносов в описанной ситуации.

Компания пояснила, что в соответствии с ТК РФ и Законом о госгарантиях указанной категории сотрудников по ее внутренним положениям в составе базовых социальных льгот предусмотрена оплата проезда в отпуск раз в 2 года неработающим женам, мужьям, детям таких работников. Компенсации выплачивается после отпуска на основании проездных документов.

Это мера соцподдержки. В отношении самих сотрудников данная льгота прямо предусмотрена законодательством. В отношении членов их семей она введена по воле работодателя. Данная компенсация никак не зависит от выполнения сотрудником работы, ее количества или сложности, от квалификации сотрудника и т.д. Поэтому оснований облагать данную компенсацию взносами нет.

ВС РФ с этим согласился и признал спорную часть письма недействующей.

Судьи констатировали, что Минфин, во-первых, превысил полномочия, введя нормативное регулирование письмом, что запрещено (абз. 2 п. 2 Правил от 13.08.1997 1009). Во-вторых, издал разъяснение, противоречащее смыслу норм НК РФ, ТК РФ и названного отраслевого Закона.

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № АКПИ18-393 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»