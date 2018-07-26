Возраст, образование и соцстатус не важны. Ямальцы смогут стать медицинскими волонтёрами

Ямало-Ненецком автономном округе на базе регионального Центра медицинской профилактики создан и начал работу ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения. Он будет заниматься развитием медицинского волонтёрства на территории округа и координационно-методическим обеспечением добровольческой деятельности. Медицинскими волонтёрами могут стать северяне, желающие добровольно оказывать безвозмездную помощь в сфере здравоохранения, независимо от возраста, уровня образования и социального статуса.

Главный врач окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев отметил, что многие жители Ямала хотят реализовать свою идею помощи людям, но не знают к кому обратиться, а в ресурсном центре можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку.

«Сегодня добровольчество в сфере здравоохранения остаётся эффективным инструментом реализации гражданского, личностного и профессионального потенциала обучающихся образовательных организаций, медицинского персонала, а также граждан, заинтересованных в волонтёрской деятельности в здравоохранении. Мы уверены, что добровольцы принесут пользу обществу, получат новый опыт и огромное удовольствие от своих добрых дел», — сказал он.

Институт волонтёрства и добровольчества становится всё более популярным на Ямале, — сообщает пресс-служба главы региона. Северяне проявляют себя в самых разных сферах. В регионе действуют более 5000 волонтёров и порядка 170 добровольческих объединений.

Окружным молодёжным центром и Региональным центром патриотического воспитания, которые выполняют функции ресурсных центров поддержки добровольчества в округе, налажено взаимодействие с региональными отделениями всероссийских общественных движений и организаций: «Волонтёры Победы», «Российское движение школьников», «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и другие. В Окружном молодёжном центре создан отдел поддержки молодёжных инициатив и развития добровольческой деятельности. Участники движения «Волонтеры Арктики», созданного в 2012 году, принимали самое активное участие в экологических мероприятиях на острове Белый. С 2017 года они работают на острове Вилькицкого.