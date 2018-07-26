Ситуацию с разбитой плиткой на улице Ленина областного центра обсудили на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба.
Начальник УКХ Орла Светлана Климова сообщила, что разбитая плитка заменена. Она отметила, что в основном замене подлежала плитка на боковых стенках клумб, частично — верхние поверхности.
— Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок, — посетовала Климова.
Сити-менеджер Александр Муромский поручил начальнику УКХ просчитать расходы на верхнее покрытие на более долговечны материал. В качестве примера он назвал натуральный камень.
Климова также сообщила, что рабочие устраняют провал вокруг люка возле торгового центра «Малиновая вода» на улице Ленина.
Сообщение Чиновники планируют заменить ломкую плитку на улице Ленина появились сначала на РИА 57.