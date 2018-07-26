Чиновники планируют заменить ломкую плитку на улице Ленина

Ситуацию с разбитой плиткой на улице Ленина областного центра обсудили на рабочем совещании в администрации города, сообщает пресс-служба.

Начальник УКХ Орла Светлана Климова сообщила, что разбитая плитка заменена. Она отметила, что в основном замене подлежала плитка на боковых стенках клумб, частично — верхние поверхности.

— Верхняя плитка, к сожалению, постоянно колется в связи с тем, что по ней постоянно прыгают. Она не выдерживает нагрузок, — посетовала Климова.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил начальнику УКХ просчитать расходы на верхнее покрытие на более долговечны материал. В качестве примера он назвал натуральный камень.

Климова также сообщила, что рабочие устраняют провал вокруг люка возле торгового центра «Малиновая вода» на улице Ленина.