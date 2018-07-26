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Борьба с опустыниванием в округе Лхокха в Тибетском АР приносит свои плоды
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Борьба с опустыниванием в округе Лхокха в Тибетском АР приносит свои плоды 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхокха /Тибетский АР/, 25 июля /Синьхуа/ — Уже давно в округе Лхокха в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ продвигают работы против опустынивания: создают рощи в ключевых районах и строят предохранительные заграждения против опустынивания, тем самым формируя здесь Всекитайскую образцовую зону по борьбе с опустыниванием. Сейчас в округе Лхокха пустынные площади год за годом уменьшаются. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхокха /Тибетский АР/, 25 июля /Синьхуа/ — Уже давно в округе Лхокха в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ продвигают работы против опустынивания: создают рощи в ключевых районах и строят предохранительные заграждения против опустынивания, тем самым формируя здесь Всекитайскую образцовую зону по борьбе с опустыниванием. Сейчас в округе Лхокха пустынные площади год за годом уменьшаются. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхокха /Тибетский АР/, 25 июля /Синьхуа/ — Уже давно в округе Лхокха в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ продвигают работы против опустынивания: создают рощи в ключевых районах и строят предохранительные заграждения против опустынивания, тем самым формируя здесь Всекитайскую образцовую зону по борьбе с опустыниванием. Сейчас в округе Лхокха пустынные площади год за годом уменьшаются. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхокха /Тибетский АР/, 25 июля /Синьхуа/ — Уже давно в округе Лхокха в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ продвигают работы против опустынивания: создают рощи в ключевых районах и строят предохранительные заграждения против опустынивания, тем самым формируя здесь Всекитайскую образцовую зону по борьбе с опустыниванием. Сейчас в округе Лхокха пустынные площади год за годом уменьшаются. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Лхокха /Тибетский АР/, 25 июля /Синьхуа/ — Уже давно в округе Лхокха в Тибетском АР /Юго-Западный Китай/ продвигают работы против опустынивания: создают рощи в ключевых районах и строят предохранительные заграждения против опустынивания, тем самым формируя здесь Всекитайскую образцовую зону по борьбе с опустыниванием. Сейчас в округе Лхокха пустынные площади год за годом уменьшаются. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
ИА Синьхуа: последние новости
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