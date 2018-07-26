Какая система распределения биоресурсов необходима в ДФО

Государство же, увидев сколько стоят биоресурсы, которые оно отдает пользователям практически бесплатно (они сегодня платят ставку сбора за тонну камчатского краба с учетом инфляции в 35 раз меньше, чем при ее введении в 2004 году или менее полпроцента оптовой цены за тонну), задумалось о том, чтобы продать часть квот на аукционе. Ведь действительно, реализовав на недавнем аукционе в подзоне Приморья лишь четыре процента квот краба или одну тысячную часть общероссийской квоты, государство получило в бюджет 23 миллиарда рублей. Это в 12 раз больше, чем годовая плата за биоресурсы, перечисленная всеми пользователями.

Естественно, что рыбаки, в предыдущие годы получавшие в собственный карман не только прибыль, но и льготы, которые им предоставлялись под совершенно определенные цели, отдавать государственный ресурс не хотят. Битва идет нешуточная, и пользователи угрожают чуть ли не революцией. Подключили все что можно, запустили массовую кампанию в СМИ, провели съезд рыбаков, подтянули РСПП , депутатов и сенаторов. Закончилось все открытым письмом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) президенту страны. При этом собственная позиция и собственные интересы выдаются за позицию всего общества.

Безусловно, при ответе на вопрос «Какая система распределения биоресурсов необходима — исторический принцип или аукционы?» следует исходить из того, что выгоднее государству в длительной перспективе. С точки зрения комплексного развития рыбного хозяйства (имеются в виду не только добыча и переработка, но и судостроение, судоремонт, производство оборудования для рыболовных судов, ряд других смежных отраслей экономики), а также в интересах развития прибрежных территорий закрепление биоресурсов по историческому принципу на длительный период возможно более целесообразно. Но обязательно — при точном государственном регулировании, стимулирующем эти процессы, как это принято в развитых экономиках. К слову, такое регулирование отсутствовало у нас все предыдущие десять лет.

И вроде бы уже сторонники исторического принципа победили, и процесс перезаключения договоров на 15 лет пошел.

Реализовав на аукционе лишь четыре процента крабовой квоты, государство получило в бюджет 23 миллиарда рублей, что в 12 раз больше, чем годовая плата за пользование всеми российскими биоресурсами

Но тут гром среди ясного неба! Крупнейший член того же ВАРПЭ, одна из компаний Камчатки заключила, как стало известно из СМИ, контракты на строительство минтаевых траулеров-процессоров… на верфях Турции . То есть, с одной стороны, рыбаки обращаются к президенту и просят сохранить исторический принцип, увеличив его до 15 лет, а с другой — цинично игнорируют его же задачу, поставленную главой государства на президиуме Госсовета — строить высокотехнологичные траулеры на отечественных верфях. Обманывают в очередной раз, как это делали в предыдущие десятилетия. Ведь в 2007 году, когда уговорили президента ввести и исторический принцип распределения биоресурсов и предоставить 85-процентную льготу по оплате ставке сбора, пообещали накормить страну доступной рыбой и обновить флот, но не сделали этого.

Зачем тогда исторический принцип? Для чего увеличивать срок закрепления биоресурсов, если накопленная этой камчатской компанией за предыдущие десять лет многомиллиардная льгота, предоставленная государством, вкладывается в конкурирующую экономику?

Напомним, что речь идет о сфере, которая, по официальным данным Росрыболовства , обеспечивает рентабельность до 80 процентов при крайне малой, снижающейся последние пять лет налоговой нагрузке.

Поскольку данная камчатская компания — одна из крупнейших в регионе, в основе экономики которого лежит рыболовство, невольно приходит сравнение с зарубежной территорией, где эта отрасль также играет важнейшую роль. Численность населения Исландии всего в два раза ниже, чем на Камчатке, да и уловы почти в пять раз меньше, чем на Камчатке. Тем не менее экономика там процветает (ежегодный рост — семь процентов) именно на основе рыболовства, обеспечивая высокий уровень жизни населения и низкий — безработицы. Как это удается? За счет использования современного рыболовного флота, инноваций в области глубокой береговой переработки биоресурсов, развития смежных отраслей экономики, ВВП которых существенно превышает ВВП собственно рыболовства.

Так работают национальные биоресурсы, когда они направлены на благо всего населения, а не узкой группы пользователей.