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Красноярская питьевая вода прошла проверку на качество
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Красноярская питьевая вода прошла проверку на качество 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Последние результаты проверки подтверждают, что питьевая вода в Красноярске соответствуют гигиеническим требованиям.
Холодную воду, которую красноярцы употребляют для питья и приготовления пищи, проверяют по 72 показателям: цвету, содержанию металлов, жесткости, бактериям и тд. Красноярская вода славится своей мягкостью благодаря минерализации, которая в 8–18 раз ниже ПДК. Поэтому красноярская вода остается одной из самых чистых в России. «Химический состав подземных вод красноярских водозаборов, где вода поднимается с глубины 20–25 метров, полностью формируется за счет поверхностных вод Енисея и практически не меняется на протяжении всего периода существующих исследований. На водозаборах добавляется минимально необходимая доза хлора», — рассказала начальник ЦКВВ компании «КрасКом» Ольга Миронова. Отметим, будучи высококачественной красноярская вода стоит совсем недорого. Цена за литр составляет 2,1 копейки, за куб — 21,13 рубля.
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