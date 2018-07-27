Красноярская питьевая вода прошла проверку на качество

АиФ Красноярск: последние новости

Московский блогер Илья Варламов летит в Красноярск на прогулку с мэром

«До сих пор ждем сына». Почему в учебке погиб солдат из Красноярского края

В Красноярском крае за эти выходные утонуло два человека