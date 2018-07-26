Создание экологичных и удобных для проживания городских районов в провинции Хэбэй

Шицзячжуан, 25 июля / Синьхуа / — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун

Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун