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Создание экологичных и удобных для проживания городских районов в провинции Хэбэй
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Создание экологичных и удобных для проживания городских районов в провинции Хэбэй 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
Шицзячжуан, 25 июля /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Аньпин провинции Хэбэй /Северный Китай/ прилагают усилия для создания экологичных и удобных для проживания городских районов, всеми силами продвигают формирование системы экопарков, зеленых насаждений и ландшафтных лесополос, формируя «зеленые легкие» для местных урбанизированных территорий. Фотографии Синьхуа/Чжу Сюйдун
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