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«АиФ-Петербург» проводит автопробег «Связь времен, связь поколений»
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«АиФ-Петербург» проводит автопробег «Связь времен, связь поколений» 

АиФ Санкт-Петербург 16 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
25 августа «АиФ-Петербург» проведет автопробег ретро-автомобилей «Связь времен, связь поколений». Мероприятие стартует в 12.00 от автозаправки на Пулковском шоссе, 42/5.
40 ретро-автомобилей проедут от Пулковского шоссе в центр города — на Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова — и финишируют в Биржевом проезде, где состоится праздничный концерт.
Зрители услышат шлягеры разных десятилетий, смогут посмотреть интересные ролики в киношатре и попробовать блюда полевой кухни. Для петербуржцев выступят заслуженный артист России Иван Беседин, солист «Петербург-концерта» Сергей Зыков, группа Feel’армония, финалист шоу «Хочу к Меладзе» Артур Тринев и другие.
Партнер проекта — санаторий «Сестрорецкий курорт».
Сестрорецкий курорт — легендарный бальнеологический курорт, отмечающий в 2018 году 120-летие. Круглый год принимает взрослых и детей на лечение, реабилитацию, оздоровление и отдых. Уникальные природные факторы: минеральная вода, лечебная грязь и приморский климат — являются основой лечебно-оздоровительных процедур в санатории.
Проводится качественное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, эндокринной системы, женской и мужской сферы. Санаторием накоплен богатый опыт в реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце и магистральных сосудах, эндопротезирование.
Востребован санаторий и как место отдыха — в Сестрорецк приезжают по путевкам выходного дня или проводят отпуск сотни петербуржцев и жителей Северо-Западного региона.
Размещение отдыхающих осуществляется в главном корпусе, расположенном на берегу Финского залива и оснащенном всем необходимым для круглогодичного комфортного пребывания. Представлена досуговая и бытовая инфраструктура: видео— и лекционный зал, бытовая комната, детская комната, библиотека, салон красоты, пункт проката, бильярдная, кафе.
Во всех корпусах санатория доступен Wi-Fi. На территории и в корпусах оборудованы тренажерные и спортивные зоны. По благоустроенной и живописной территории курорта, занимающей 45 га, проложена 2,5-километровая трасса терренкура.
Санаторий по праву гордится уникальным бассейном с минеральной водой, широким спектром процедур бальнеолечения и пелоидотерапии.
Наполнение путевок предусматривает проживание в номере выбранной комфортности, лечебно-оздоровительные процедуры, 3-5-разовое питание, а также развлекательные мероприятия.
«Сестрорецкий курорт» расположен в курортной зоне на берегу Финского залива в 25 км от Санкт-Петербурга.
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