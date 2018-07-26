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Опрессовки оставят без горячей воды Верхнюю Пышму и Екатеринбург
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Опрессовки оставят без горячей воды Верхнюю Пышму и Екатеринбург 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге и соседней Верхней Пышме стартует очередной этап гидравлических испытаний плотности и прочности труб трубопроводов. Горячей воды по ночам не будет несколько суток, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
С очередным графиком работ выступила Екатеринбургская теплосетевая компания. По полученной информации, отключение горячей воды будет производиться с 31 июля по 3 августа:
с 31 июля на 1 августа с 23.00 до 07.00 — будут проводиться опрессовки на распределительных и квартальных сетях повышенным давлением;2 и 3 августа с 00.00 до 06.00 — опрессовки подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением;3 августа с 09.00 до 17.00 — испытания в 1-м сетевом районе «Градмаш» (тепломагистраль У-1) до ЦТП и ИТП зданий.
«Социально значимым объектам, на период проведения испытаний, рекомендуем воспользоваться альтернативными источниками горячего водоснабжения — электроводонагревателями», — заявили в компании.
Как отметили в ЕТК, в случае обнаружения какой-либо утечки горячей воды звонить по тел. 331-22-18, 329-33-52, 329-37-52 (Центральная диспетчерская служба ЕТК) или 370-59-21, 370-19-79 (Оперативная диспетчерская служба ЕТК.
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