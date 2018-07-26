Экологи выясняют причины массовой гибели чаек на озере в Якутии

ЯКУТСК , 26 июля. / ТАСС /. Специалисты проведут анализ проб почвы и воды в Верхоянском районе Якутии , где на озере были обнаружены погибшие чайки. Об этом сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

Ранее в соцсетях появились сообщения очевидцев о массовой гибели птиц вблизи водоема в отдаленном селе на севере Якутии.

"24 июля недалеко от Эгинского наслега на участке Осохтох [Верхоянского района] местным жителем были обнаружены туши озерных чаек. Причины и обстоятельства гибели птиц выясняются. Комиссия проведет обследование озера, в ходе которой будет собран биологический материал: отобраны пробы воды и почвы. Также специалистами в Якутск будут направлены туши птиц для проведения лабораторного исследования", — сообщили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Иннокентий Охлопков, институт готов помочь с выявлением причин массовой гибели птиц. «Наши орнитологи готовы помочь с исследованиями. По всей видимости, речь идет об озерных чайках. Возможно, это вирусное заболевание, характерное для чаек», — сказал он.

Как пояснили в министерстве, мертвые птицы были обнаружены в труднодоступной местности, группа планирует вернуться обратно не раньше 30 июля.