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Вспоминаем, как жить без горячей воды: на следующей неделе в Екатеринбурге пройдут опрессовки
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Вспоминаем, как жить без горячей воды: на следующей неделе в Екатеринбурге пройдут опрессовки 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На следующей неделе екатеринбуржцам будут отключать горячую воду. Как сообщает Теплосетевая компания, в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет второй этап опрессовок.
Первый раз воду отключат с 23:00 31 июля и до 7:00 1 августа, проверять будут распределительные и квартальные сети. Второй — с 00:00 2 августа до 6:00 3 августа (магистральные и распределительные сети), третий — с 9:00 3 августа до 17:00 3 августа (магистральные и распределительные сети).
Во все эти дни будет прекращена подача горячей воды, а накануне понизят ее температуру.
— Социально значимым объектам на период проведения испытаний рекомендуем воспользоваться электроводонагревателями, — сообщили в ЕТК. — В случае изменения времени испытаний оповещение будет проводиться дополнительно.
В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам: 331-22-18, 329-33-52, 329-37-52 (центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»); 370-59-21, 370-19-79 (оперативная диспетчерская служба АО «ЕТК»).
В этом году сроки опрессовок перенесли из-за проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Первый этап провели в мае, а второй будет в августе.
А вот некоторым районам и без опрессовок не везет с горячей водой. Например, жители Вторчермета каждый год на все лето остаются без воды.
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