Вспоминаем, как жить без горячей воды: на следующей неделе в Екатеринбурге пройдут опрессовки

На следующей неделе екатеринбуржцам будут отключать горячую воду. Как сообщает Теплосетевая компания, в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет второй этап опрессовок.

Первый раз воду отключат с 23:00 31 июля и до 7:00 1 августа, проверять будут распределительные и квартальные сети. Второй — с 00:00 2 августа до 6:00 3 августа (магистральные и распределительные сети), третий — с 9:00 3 августа до 17:00 3 августа (магистральные и распределительные сети).

Во все эти дни будет прекращена подача горячей воды, а накануне понизят ее температуру.

— Социально значимым объектам на период проведения испытаний рекомендуем воспользоваться электроводонагревателями, — сообщили в ЕТК. — В случае изменения времени испытаний оповещение будет проводиться дополнительно.

В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам: 331-22-18, 329-33-52, 329-37-52 (центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»); 370-59-21, 370-19-79 (оперативная диспетчерская служба АО «ЕТК»).

В этом году сроки опрессовок перенесли из-за проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Первый этап провели в мае, а второй будет в августе.

А вот некоторым районам и без опрессовок не везет с горячей водой. Например, жители Вторчермета каждый год на все лето остаются без воды.