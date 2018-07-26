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Проверяйте краны: жителям Екатеринбурга, которые попали под отключения, вернули горячую воду
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Проверяйте краны: жителям Екатеринбурга, которые попали под отключения, вернули горячую воду 

e1.ru 17 минут назад
Фото: e1.ru
Среднеуральская ГРЭС возобновила подачу горячей воды в магистральные сети Среднеуральска, Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На станции завершился плановый ремонт, а также были получены анализы качества воды на соответствие требованиям СанПиН.
«Были выполнены ремонтные работы, требующие полной остановки теплофикационного комплекса. Текущий ремонт сетевых насосов, арматуры и подогревателей. Произведена замена участков трубопроводов, устаревшей арматуры и двух насосов теплофикационного комплекса, — сообщили в пресс-службе ПАО «Энел Россия»
Ремонт на ГРЭС стартовал 12 июля. Под отключение попали около тысячи жилых домов Сортировки, Эльмаша и Верхней Пышмы. После начала работ на ГРЭС в Екатеринбургской теплосетевой компании запустили альтернативную схему, которая помогла вернуть тепло в краны большинства жилых домов.
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