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Россияне финансируют дороги и стройки
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Россияне финансируют дороги и стройки 

Рамблер 1 час назад
Около 70% кредитов, которые население России выдает компаниям на краудфандинговых платформах, тратятся на строительство и ремонт дорог, а также на ремонт и реконструкцию зданий. Об этом сообщают «Известия».
Согласно данным одной из таких платформ, Penenza, с начала 2017 года компании одолжили у россиян на эти цели 7,3 миллиарда рублей. Например, на эти деньги были построены, отремонтированы или реконструированы школа в Подольске, детская больница в Туле, филиал московской Боткинской больницы и спорткомплексы в Калуге и в Мурманской области.
По словам Павла Сигала, вице-президента общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», «народные» кредиты «проще» банковских: бизнесменам достаточно описать свой проект, а залоги, проверки и поручительства не требуются. Более того, глава Penenza Дмитрий Пангин рассказал, что около 80% заявок на краудфандинговых площадках получают одобрение.
При этом, как отметил аналитик инвестбанка «БКС Премьер» Александр Бахтин, ставки по кредитам в краудфандинге выше банковских в среднем на 10% (22–24% против 12–13%), однако часто «коллективное финансирование» оказывается для бизнеса единственным способом найти деньги на свои проекты.
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