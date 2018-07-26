Губернатор Севастополя отозвал представителя из Заксобрания из‐за «оскорбления народов»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обвинил депутатов Законодательного собрания в неконструктивной работе и отозвал из парламента своего представителя. Овсянников обвинил депутатов в «оскорблении народов РФ ». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу главы республики.

Указ об отзыве был подписан 24 июля. Решение приняли ввиду «неконструктивного подхода части депутатов» Заксобрания «в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города».

Губернатор отметил, что считает недопустимыми оскорбительные публичные высказывания депутатов, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. «Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из Заксобрания», — сказал Овсянников.

Издание «Новый день» предположило, что Овсянников отозвал представителя из-за конфликта политической элиты города с несколькими членами правительства, которые прибыли из Удмуртии

Работа с представительной властью будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством.

В ходе сессии регионального парламента 24 июля депутаты несколько раз отказали в предоставлении слова представителю губернатора Михаилу Вавилову. Вавилов, возглавляющий правовое управление правительства Севастополя, является представителем губернатора в парламенте с октября 2016 года.