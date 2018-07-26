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Губернатор Севастополя отозвал своего представителя в заксобрании города
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Губернатор Севастополя отозвал своего представителя в заксобрании города 

ТАСС 20 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя в законодательном собрании города Михаила Вавилова, сообщила в четверг пресс-служба севастопольского правительства.
"Я отозвал своего представителя из заксобрания", — приведены в сообщении слова Овсянникова.
Данное решение принято «ввиду неконструктивного подхода части депутатов в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города», отметили в пресс-службе.
По словам Овсянникова, работа с представительной властью «будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством».
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