Губернатор Севастополя отозвал своего представителя в заксобрании города

СЕВАСТОПОЛЬ , 26 июля. / ТАСС /. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя в законодательном собрании города Михаила Вавилова, сообщила в четверг пресс-служба севастопольского правительства.

"Я отозвал своего представителя из заксобрания", — приведены в сообщении слова Овсянникова.

Данное решение принято «ввиду неконструктивного подхода части депутатов в организации законотворческого процесса, реализации приоритетных программ и проектов развития города», отметили в пресс-службе.

По словам Овсянникова, работа с представительной властью «будет продолжена в других форматах в соответствии с законодательством».